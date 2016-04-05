26 апреля 2021

Ядерный реактор в Крыму, который мог бы работать (фотогалерея)

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Однако на полуострове все же существует рабочий атомный реактор. Он находится в Национальном университете ядерной энергии и промышленности в Севастополе.



Реактор ИР-100 не производит электроэнергию в промышленных масштабах. Он создан для обучения и исследований, а его мощность составляет 200 кВт. В 1967 году его запустили для подготовки советских офицеров-подводников. Деталями для реактора стало оборудование из атомной подводной лодки. После распада СССР военные с реактором больше не работали, с его помощью готовили атомщиков для гражданских АЭС.



В 2012 году ИР-100 временно приостановили – тогда его нужно было обследовать для продления срока службы. Через два года Россия аннексировала Крым и Севастополь, реактор законсервировали. В таком состоянии он находится до сих пор.

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