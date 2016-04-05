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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3201320232033204>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:07

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $700 за тысячу кубометров

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января

https://t.me/astrapress/18801
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 січ, 2023 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:20

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:"Новость" официальная, но зачем-то обошли в тирадах о Британии и Поляках, Австрии и козаках,...

а що в ній цікавого? ввх вже пару місяців говорить про мир "з урахуванням нових територіальних реалій"

Будьте всегда ушлее:
Россия готовится к обострению ситуации в феврале.
https://donpress.com/news/05-01-2023-v- ... zvana-data
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, соратник Медведчука Козак встречается с европейцами и склоняет их к подписанию мирных соглашений наподобие "Минск-3"

"Февраль для них будет решающий. Потому что даты для них важны, годовщина и тому подобное. Они готовятся к обострению. Козак активизировался, проводит встречи с деятелями из Европы".

Во второй половине февраля Мюнхенская конференция по безопасности будет происходить, 23-24 февраля события в Нью-Йорке.

"Красный крест сейчас начал очень беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян. Много маркеров, которые указывают, что в феврале может быть определенное обострение", – сказал Данилов.

Никогда не делается что-то "просто так".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:30

  Kudrjavuy написав:Никогда не делается что-то "просто так".
и с каким умыслом вы все это пишете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:31

  vitaliian написав:
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $700 за тысячу кубометров

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января

https://t.me/astrapress/18801

Так строчишь, что прямо клавиатура дымыться ...

Ты сам-то в это веришь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:37

  vitaliian написав:
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.

Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.

Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.

Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року.
Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:44

  Denik написав:Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року.
Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.

Кто на ком стоял ?
Балитики - это откуда ?

Уже Европа прекратила экспорт нефти из РФ

А каким боком Украина экспортирует из Чорного моря ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:02

Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та н

Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та на території окупованої Білорусі.
Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

немного исторических справок:
США и Россия 2 февраля 2019 года запустили механизм выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)


Россия развернула в аннексированном Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и разместила на авиабазе в Гвардейском дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в понедельник, 18 марта 2019г, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - приводит слова Бондарева его пресс-служба.

Бывший главнокомандующий российскими ВКС заявил также, что эскадрилья дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев направлена в Крым в ответ на размещение американских ПРО в Румынии. Бондарев утверждает, что "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы".

Власти США настаивают на том, что российские крылатые ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" нарушает заключенный в 1987 году между Вашингтоном и Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В связи с этими нарушениями США приостановили в начале февраля 2019 участие в этом договоре, пообещав выйти из него, если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД. Россия в ответ также заявила, что прекращает соблюдение этого договора.


развед.данные говорят о том, что Путин планировал начать вторжение летом 2019

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что он планировал начать так называемую "СВО", а по факту полномасштабное вторжение в Украину раньше.

https://tsn.ua/ru/ato/putin-priznalsya- ... 19575.html

до інаугурації чи посля?

в листопаді 2020 були вибори президента в США, Трамп заборонив війну?
колись ми узнаємо все, як з Боінгом (сподіваюсь що не доведеться чекати 8 років)

Міська рада Гааги підтримала ініціативу лідера нідерландської партії VVD Лотте ван Бастен Батенбург щодо створення у місті спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії, скоєних в Україні.

https://www.blackseanews.net/read/198860
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:10

  prodigy написав:Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та на території окупованої Білорусі.
Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Могла ли ?
Учитывая, что весь ядерный арсенал РФ под пыльным оком США
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 05 січ, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:10

Харьковчане, деньги ищут иным способом:
Дарья Кригина, обвиняемая в передаче оккупантам координат дислокации украинской армии и критической инфраструктуры Харькова, вышла на свободу после внесения залога.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что согласно решению Дзержинского райсуда города Харькова от 22 декабря 2022 года, обвиняемая должна была внести 496,2 тыс. грн залога. Источник: https://censor.net/ru/n3391489

Сегодня 5 января 2023го года.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:21

  pesikot написав:
  prodigy написав:Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та на території окупованої Білорусі.
Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Могла ли ?
Учитывая, что весь ядерный арсенал РФ под пыльным оком США


тактическое 100% есть в Крыму

Russia, meanwhile, is estimated to have around 2,000 tactical warheads, including for things like gravity bombs, air-to-surface missiles, anti-ship missiles, cruise missiles, and even torpedoes[/b].

Russia possesses a total of 5,977 nuclear warheads as of 2022, the largest stockpile of nuclear warheads in the world; the second-largest stockpile is the United States' 5,428 warheads.

How powerful are tactical nuclear missiles?
The explosive yield of tactical nuclear weapons can range from under one kiloton to about 100 kilotons, whereas strategic nuclear weapons can have a yield up to one thousand kilotons. The bombs that destroyed Hiroshima and Nagasaki in 1945 were between 12 and 21 kilotons.
https://www.cbsnews.com/news/tactical-nuclear-weapons-russia-putin/


https://www.bbc.com/news/world-60664169
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 05 січ, 2023 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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