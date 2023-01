Додано: Чет 05 січ, 2023 18:21

pesikot написав: prodigy написав: Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та на території окупованої Білорусі.

Могла ли ?

trategic nuclear weapons can have a yield up to one thousand kilotons

тактическое 100% есть в КрымуRussia, meanwhile, is estimated to have around 2,000 tactical warheads, including for things like gravity bombs, air-to-surface missiles, anti-ship missiles, cruise missiles, and even torpedoes[/b].Russia possesses a total of 5,977 nuclear warheads as of 2022, the largest stockpile of nuclear warheads in the world; the second-largest stockpile is the United States' 5,428 warheads.The explosive yield of tactical nuclear weapons can range from under, whereas s. The bombs that destroyed Hiroshima and Nagasaki in 1945 were between 12 and 21 kilotons.