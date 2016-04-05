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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 січ, 2023 18:28
pesikot написав:
А каким боком Украина экспортирует из Чорного моря ?
Прининить російський експорт - виїде САУшка на берег Чорного моря біля Керчі і візьме під приціл нафтовий термінал в Порту Тамань та ПУ Нептуна, яка з будь-якої точки ПБК прострілює Новоросійськ.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 18:29
prodigy написав:
интересно мнение режисера Кэри Фукунага, снявшего последний фильм о приключениях суперагента Джеймса Бонда "Не время умирать"
"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.
У меня в Сумах двоюродная сестра - врач-кардиолог с огромным стажем - всегда смотрела на Новый год поздравления пуйла, голубые огоньки и вообще российское тв. Ее сынок с первых дней войны утверждал, что Украина сама себя бомбит.
Иногда начинаешь думать, что рашка разработала какую-то особую вундервафлю в сфере пропаганды.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 18:32
Denik написав: pesikot написав:
А каким боком Украина экспортирует из Чорного моря ?
Прининить російський експорт - виїде САУшка на берег Чорного моря біля Керчі і візьме під приціл нафтовий термінал в Порту Тамань та ПУ Нептуна, яка з будь-якої точки ПБК прострілює Новоросійськ.
Поясни ?
Или не позорься
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Додано: Чет 05 січ, 2023 18:45
pesikot написав:
Поясни ?
Или не позорься
Після Запорізької області буде операція в Крима, після Криму - військова операція про примусу РФ до миру та репарацій. В рамках цього буде або припинення російського нафтового експорту, або погроза припинення - встановлення зони заборони судноплавства.
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