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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3202320332043205>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А каким боком Украина экспортирует из Чорного моря ?

Прининить російський експорт - виїде САУшка на берег Чорного моря біля Керчі і візьме під приціл нафтовий термінал в Порту Тамань та ПУ Нептуна, яка з будь-якої точки ПБК прострілює Новоросійськ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:29

  prodigy написав:интересно мнение режисера Кэри Фукунага, снявшего последний фильм о приключениях суперагента Джеймса Бонда "Не время умирать"
"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.

У меня в Сумах двоюродная сестра - врач-кардиолог с огромным стажем - всегда смотрела на Новый год поздравления пуйла, голубые огоньки и вообще российское тв. Ее сынок с первых дней войны утверждал, что Украина сама себя бомбит.

Иногда начинаешь думать, что рашка разработала какую-то особую вундервафлю в сфере пропаганды.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:32

  Denik написав:
  pesikot написав:А каким боком Украина экспортирует из Чорного моря ?

Прининить російський експорт - виїде САУшка на берег Чорного моря біля Керчі і візьме під приціл нафтовий термінал в Порту Тамань та ПУ Нептуна, яка з будь-якої точки ПБК прострілює Новоросійськ.

Поясни ?
Или не позорься
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Поясни ?
Или не позорься

Після Запорізької області буде операція в Крима, після Криму - військова операція про примусу РФ до миру та репарацій. В рамках цього буде або припинення російського нафтового експорту, або погроза припинення - встановлення зони заборони судноплавства.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:52

  Starikan написав:
  prodigy написав:интересно мнение режисера Кэри Фукунага, снявшего последний фильм о приключениях суперагента Джеймса Бонда "Не время умирать"
"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.

У меня в Сумах двоюродная сестра - врач-кардиолог с огромным стажем - всегда смотрела на Новый год поздравления пуйла, голубые огоньки и вообще российское тв. Ее сынок с первых дней войны утверждал, что Украина сама себя бомбит.

Иногда начинаешь думать, что рашка разработала какую-то особую вундервафлю в сфере пропаганды.

уже писал о подобном "товарище" в марте (2й механик на судне), у которого "жена" сидя в подвале Харькова писала, что Украина бомбит Харьков и тот спорил со мной "что сами харьковчане лучше знают -кто их бомбит" (правда у него клепка упала давно, еще 2 мая 2014 после пожара в доме профсоюзов), дальше было про шахтеров на танках, сбитый украинцами Боинг и все по списку киселева/соловьева

объяснение этому одно-однажды они выбрали сторону врага (вспомните, 2 дня написал-как мне сказал переселенец из Лисичанска "тебя своя правда-у них своя правда")
эти "люди" пропускают мимо ушей любые факты и доказательства , и всегда верят версиям пропагондонов (как с Боингом-то СУ25, то Бук до не тот, мол старая модификация и тд)
ведь здравомыслящий человек не может верить в ложь? может , если эта ложь исходит от него (как у путина)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:52

  Denik написав:
  pesikot написав:Поясни ?
Или не позорься

Після Запорізької області буде операція в Крима, після Криму - військова операція про примусу РФ до миру та репарацій. В рамках цього буде або припинення російського нафтового експорту, або погроза припинення - встановлення зони заборони судноплавства.

Наврал опозорился
Лучше не пиши

где там было черное море ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:55

Російський правитель Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Як пишуть росЗМІ, Путін доручив запровадити з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

"З огляду на звернення найсвятішого патріарха Кирила, доручаю міністру оборони РФ ввести з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - повідомили у прес-службі Кремля.

https://t.me/tass_agency/175444
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 18:58

  Denik написав:
  pesikot написав:Поясни ?
Или не позорься

Після Запорізької області буде операція в Крима, після Криму - військова операція про примусу РФ до миру та репарацій. В рамках цього буде або припинення російського нафтового експорту, або погроза припинення - встановлення зони заборони судноплавства.

Рашка уже как пару месяцев не воюет тяжелой техникой. Она ее перебрасывает и группирует. Тренирует мобилизованных. Идет накопление перед новым наступлением. Вероятно на Запарожском и Беларусском направлении будет удар. Конечно, ничего толкового им это не даст, но в Кремле живут в своем мире и намерены воевать. У них вся оборонка девственно целая. Только идиот будет сдаваться. Логично наращивать производство и накапливать силы для новых ударов, делать выводы из провалов. 2023 будет очень трагическим.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:00

  Zebra написав:
  Denik написав:
  pesikot написав:Поясни ?
Или не позорься

Після Запорізької області буде операція в Крима, після Криму - військова операція про примусу РФ до миру та репарацій. В рамках цього буде або припинення російського нафтового експорту, або погроза припинення - встановлення зони заборони судноплавства.

Рашка уже как пару месяцев не воюет тяжелой техникой. Она ее перебрасывает и группирует. Тренирует мобилизованных. Идет накопление перед новым наступлением. Вероятно на Запарожском и Беларусском направлении будет удар. Конечно, ничего толкового им это не даст, но в Кремле живут в своем мире и намерены воевать. У них вся оборонка девственно целая. Только идиот будет сдаваться. Логично наращивать производство и накапливать силы для новых ударов, делать выводы из провалов. 2023 будет очень трагическим.

Свали уже в Канаду, убогий
Без тебя разберемся
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:01

  Kudrjavuy написав:Сегодня 5 января 2023го года.

В стране кроме того, что погибнут несколько сотен тысяч патриотов, ничего не поменяется, судьи будут те же, у корыта будут те же рыла из ОПЗЖ - ни один член ОПЗЖ в этой войне особо не пострадал. Более того, очень хорошо живут. Готовы осваивать, и уже осваивают гранты и репарации :lol:
Zebra
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  #<1 ... 3202320332043205>
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