Додано: Чет 05 січ, 2023 19:25

"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.

[/quote]У меня в Сумах двоюродная сестра - врач-кардиолог с огромным стажем - всегда смотрела на Новый год поздравления пуйла, голубые огоньки и вообще российское тв. Ее сынок с первых дней войны утверждал, что Украина сама себя бомбит.Иногда начинаешь думать, что рашка разработала какую-то особую вундервафлю в сфере пропаганды.[/quote]уже писал о подобном "товарище" в марте (2й механик на судне), у которого "жена" сидя в подвале Харькова писала, что Украина бомбит Харьков и тот спорил со мной "что сами харьковчане лучше знают -кто их бомбит" (правда у него клепка упала давно, еще 2 мая 2014 после пожара в доме профсоюзов), дальше было про шахтеров на танках, сбитый украинцами Боинг и все по списку киселева/соловьеваобъяснение этому одно-однажды они выбрали сторону врага (вспомните, 2 дня написал-как мне сказал переселенец из Лисичанска "тебя своя правда-у них своя правда")эти "люди" пропускают мимо ушей любые факты и доказательства , и всегда верят версиям пропагондонов (как с Боингом-то СУ25, то Бук до не тот, мол старая модификация и тд)ведь здравомыслящий человек не может верить в ложь? может , если эта ложь исходит от него (как у путина)[/quote]Факты это когда ты сам персонально все видел с самого начала и до конца. И то, не факт) А все шо с телевизора, инета и кто то тебе сказал и ясен пень, а как же иначе , есть ложь)