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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3203320432053206>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:31

  Zebra написав:
  Denik написав:
  pesikot написав:Поясни ?
Или не позорься

Після Запорізької області буде операція в Крима, після Криму - військова операція про примусу РФ до миру та репарацій. В рамках цього буде або припинення російського нафтового експорту, або погроза припинення - встановлення зони заборони судноплавства.

Рашка уже как пару месяцев не воюет тяжелой техникой. Она ее перебрасывает и группирует. Тренирует мобилизованных. Идет накопление перед новым наступлением. Вероятно на Запарожском и Беларусском направлении будет удар. Конечно, ничего толкового им это не даст, но в Кремле живут в своем мире и намерены воевать. У них вся оборонка девственно целая. Только идиот будет сдаваться. Логично наращивать производство и накапливать силы для новых ударов, делать выводы из провалов. 2023 будет очень трагическим.

"Группирует" - це ж добре, супутники усе бачать (як і до 24-го лютого).
Надіюсь, цього разу ЗСУ не будуть соромитись "прівентівно" знищити ці скупчення на території ворога, бо очікувати перетину кордону у нашій ситуації - ідіотизм, адже це загрожує новими Бучами і Гостомелями вже на Волині, Рівненщині...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:35

  prodigy написав:Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та на території окупованої Білорусі.
Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

немного исторических справок:
США и Россия 2 февраля 2019 года запустили механизм выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)


Россия развернула в аннексированном Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и разместила на авиабазе в Гвардейском дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в понедельник, 18 марта 2019г, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - приводит слова Бондарева его пресс-служба.

Бывший главнокомандующий российскими ВКС заявил также, что эскадрилья дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев направлена в Крым в ответ на размещение американских ПРО в Румынии. Бондарев утверждает, что "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы".

Власти США настаивают на том, что российские крылатые ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" нарушает заключенный в 1987 году между Вашингтоном и Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В связи с этими нарушениями США приостановили в начале февраля 2019 участие в этом договоре, пообещав выйти из него, если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД. Россия в ответ также заявила, что прекращает соблюдение этого договора.


развед.данные говорят о том, что Путин планировал начать вторжение летом 2019

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что он планировал начать так называемую "СВО", а по факту полномасштабное вторжение в Украину раньше.

https://tsn.ua/ru/ato/putin-priznalsya- ... 19575.html

до інаугурації чи посля?

в листопаді 2020 були вибори президента в США, Трамп заборонив війну?
колись ми узнаємо все, як з Боінгом (сподіваюсь що не доведеться чекати 8 років)

Міська рада Гааги підтримала ініціативу лідера нідерландської партії VVD Лотте ван Бастен Батенбург щодо створення у місті спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії, скоєних в Україні.

https://www.blackseanews.net/read/198860

Я сам іноді лінкуюсь перевіряти))
Нічого жахливого в цьому нема. Виправлять, якщо помилка.

Коли побачив зранку оце твердження, то був збентежений -- що за цирк?!
ГУР постійно запевняв, що переміщення ядерної зброї чітко контролюється нами та партнерами, а тут -- "могла" розмістити (а могла і ні)).

А ще й на додаток до цього заяви про божевільний пуйло на все здатний, попереджувати не будемо, треба бути готовими до будь чого --- да це по суті в перекладі з дипломатичної - ...
Я обурився -- що за хрінь?
Рфія практично готується до нанесення ударів тактичною ядерною зброєю по Україні, а відповідної реакції наших посадовців, а також партнерів -- 0.

Але в інтерв'ю отого речника ГУР все звучить абсолютно не так. Стосовно розміщення тактичної ЯЗ в Сябрії. Заголовок перекручений.

От коли рфія перемістить ТЯЗ до Сябрії, тоді дійсно треба готуватися до його прийому))
В цікавий час і в цікавому місці живемо... -- в сенсі, що сусід такого рівня пришлепкуватості випав нам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:41

  Izya Cy написав:
"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.

У меня в Сумах двоюродная сестра - врач-кардиолог с огромным стажем - всегда смотрела на Новый год поздравления пуйла, голубые огоньки и вообще российское тв. Ее сынок с первых дней войны утверждал, что Украина сама себя бомбит.

Иногда начинаешь думать, что рашка разработала какую-то особую вундервафлю в сфере пропаганды.[/quote]
уже писал о подобном "товарище" в марте (2й механик на судне), у которого "жена" сидя в подвале Харькова писала, что Украина бомбит Харьков и тот спорил со мной "что сами харьковчане лучше знают -кто их бомбит" (правда у него клепка упала давно, еще 2 мая 2014 после пожара в доме профсоюзов), дальше было про шахтеров на танках, сбитый украинцами Боинг и все по списку киселева/соловьева

объяснение этому одно-однажды они выбрали сторону врага (вспомните, 2 дня написал-как мне сказал переселенец из Лисичанска "тебя своя правда-у них своя правда")
эти "люди" пропускают мимо ушей любые факты и доказательства , и всегда верят версиям пропагондонов (как с Боингом-то СУ25, то Бук до не тот, мол старая модификация и тд)
ведь здравомыслящий человек не может верить в ложь? может , если эта ложь исходит от него (как у путина)[/quote]

Факты это когда ты сам персонально все видел с самого начала и до конца. И то, не факт) А все шо с телевизора, инета и кто то тебе сказал и ясен пень, а как же иначе , есть ложь)[/quote]


Поверьте, этого слишком мало.
Необходимо иметь возможность "лично" уничтожать Врага, что делает нашу жизнь ...- скажем где то так: "Несносной".
Из Украины лепит "кого-то" по своему образу и подобию, и по ненасытному желудку.
(это интерпритировано от выражения "кто работает - тот ест!")
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Рашка уже как пару месяцев не воюет тяжелой техникой. Она ее перебрасывает и группирует. Тренирует мобилизованных. Идет накопление перед новым наступлением. Вероятно на Запарожском и Беларусском направлении будет удар. Конечно, ничего толкового им это не даст, но в Кремле живут в своем мире и намерены воевать. У них вся оборонка девственно целая. Только идиот будет сдаваться. Логично наращивать производство и накапливать силы для новых ударов, делать выводы из провалов. 2023 будет очень трагическим.

Не воюють - це хіба що колонами по дорогах не наступають а-ля лютий-березень 2022. Бойові втрати в техніці орків більші за те, що вони можуть виготовити.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:01

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:
  sashaqbl написав:а що в ній цікавого? ввх вже пару місяців говорить про мир "з урахуванням нових територіальних реалій"

Будьте всегда ушлее:
Россия готовится к обострению ситуации в феврале.
https://donpress.com/news/05-01-2023-v- ... zvana-data
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, соратник Медведчука Козак встречается с европейцами и склоняет их к подписанию мирных соглашений наподобие "Минск-3"

"Февраль для них будет решающий. Потому что даты для них важны, годовщина и тому подобное. Они готовятся к обострению. Козак активизировался, проводит встречи с деятелями из Европы".

Во второй половине февраля Мюнхенская конференция по безопасности будет происходить, 23-24 февраля события в Нью-Йорке.

"Красный крест сейчас начал очень беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян. Много маркеров, которые указывают, что в феврале может быть определенное обострение", – сказал Данилов.

Никогда не делается что-то "просто так".

Официально от Зе:
https://interfax.com.ua/news/general/882727.html
И
https://interfax.com.ua/news/general/882723.html
Внимательно, теперь продолжение в течении месяца, из ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ. :!:

очікувати "жест доброї волі"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:18

Украина ответила на предожение Путина: «РФ должна покинуть оккупированные территории Украины - только после этого возможно "временное перемирие"» — советник офиса президента Украины Подоляк.

Запрос-ответ. Видимо, ВС РФ практически не существует как организованной силы, и ошмёткам предлагается убраться подобру-поздорову. Или будет наступление ВСУ с котлами, обстрел ЗАЭС, вторжение в Курскую и Белгородскую области.

. Похоже, речь о больших сдачах. И о новой могилизации. Потому что РФ всегда принимает наихудшие решения из возможных.

путін «намагається знайти трохи кисню», встановивши 36-годинне припинення вогню, — Байден, відповідаючи на запитання про пропозицію москви про перемир'я.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:53

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 20:55

Макіївський флеш-моб, схоже, продовжується. Біля селища Раденськ на окупованій території Херсонщини пролунав потужний вибух. Місцеві партизани стверджують, підірвано склад ракет до комплексів С-300. А разом зі складом місце розташування окупантів. Кажуть про десятки загиблих. Втім, треба дочекатись на офіційне підтвердження від військових.

☝️Німеччина може передати Україні БМП Marder - Süddeutsche Zeitung

Після рішення Франції передати Україні легкі танки AMX-10 RC, у ФРН говорять про "якісний крок" військової підтримки України За даними видання, рішення щодо БМП Marder прийнято у тісній консультації з Францією та США Дата та кількість машин, які можуть бути поставлені Україні, поки не повідомляється

США 6 січня оприлюднять новий пакет військової допомоги Україні, який включає близько 50 БМП Bradley, — Reuters.
США нададуть Україні військову допомогу у пакеті на суму близько $3 мільярдів, — AP з посиланням на офіційних чиновників.

Міноборони Німеччини обговорює постачання Україні від 20 до 40 БМП Marder – Spiegel
За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці моделі на складах і вони вже відремонтовані.
США та ФРН у найближчий час країни займуться тренуванням українських екіпажів для БМП Bradley та Marder – заява Білого дому за підсумками розмови Шольца та Байдена
⚡️Німеччина приєднається до США у постачанні ЗРК Patriot Україні – CGTN America & Reuters
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 05 січ, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:06

  fler написав:https://forbes.ua/svit/shist-grafikiv-yaki-poyasnyuyut-minule-teperishne-i-maybutne-yaki-kraini-vtratyat-svoyu-potuzhnist-i-z-yakimi-susidami-potribno-druzhiti-ukraini-04012023-10845


Просмотрел мельком. Все очень субъективно и основано на различных домыслах автора статьи либо непонятных статеек из прессы. Подозреваю, что автор статьи имеет российские корни. Графики нарисованы от балды. :)

Світ докорінно змінився п’ять – сім років тому, але всі були зайняті власними справами й не помітили цього: українці – Революцією гідності та побудовою нової країни, світ – наступом популістів, потім – пандемією, тепер – війною. Досі більшість людей вважає, що коли кризи минуть, світ повернеться у звичний режим. Ні, так, як було раніше, вже не буде.


Предлагаю предположить, что это все взаимосвязанные события, а не так как хочется автору.

Заказчик у этих событий одно лицо. И все его знают, только мало кто понимает для чего это все, что сейчас происходит в Украине и происходило ранее. Ответ сам всплывет на поверхность, как спасательный круг. А для этого нужно перестать рассматривать все события как отдельные и независимые, и главное - нужно касательно Украины охватывать взглядом весь период ее отделения от советского союза. Иначе не будет вероятности того, что в голове сложится достоверная картинка, которая даст возможность не только определить конкретных виновных в Украине, но и определить непосредственно в России заказчика этой войны с доказательствами или без.

Есть убедительнейшие данные, что конкретный заказчик войны уже известен союзникам Украины. И этот заказчик получил существенный непосредственный урон в том году в качестве предупреждения.

Можно продолжить это в теме про заказчика => Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:12

  flyman написав:очікувати "жест доброї волі"?

:?
Как раз наоборот:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке в июле.

https://www.reuters.com/world/europe/un ... 023-01-05/
ООН расписывается в своем бессилии в вопросах с орками.

Или...
Или судьба Лиги Наций?
Kudrjavuy
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