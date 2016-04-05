Після Запорізької області буде операція в Крима, після Криму - військова операція про примусу РФ до миру та репарацій. В рамках цього буде або припинення російського нафтового експорту, або погроза припинення - встановлення зони заборони судноплавства.
Рашка уже как пару месяцев не воюет тяжелой техникой. Она ее перебрасывает и группирует. Тренирует мобилизованных. Идет накопление перед новым наступлением. Вероятно на Запарожском и Беларусском направлении будет удар. Конечно, ничего толкового им это не даст, но в Кремле живут в своем мире и намерены воевать. У них вся оборонка девственно целая. Только идиот будет сдаваться. Логично наращивать производство и накапливать силы для новых ударов, делать выводы из провалов. 2023 будет очень трагическим.
"Группирует" - це ж добре, супутники усе бачать (як і до 24-го лютого). Надіюсь, цього разу ЗСУ не будуть соромитись "прівентівно" знищити ці скупчення на території ворога, бо очікувати перетину кордону у нашій ситуації - ідіотизм, адже це загрожує новими Бучами і Гостомелями вже на Волині, Рівненщині...
prodigy написав:Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та на території окупованої Білорусі. Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.
немного исторических справок:
США и Россия 2 февраля 2019 года запустили механизм выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)
Россия развернула в аннексированном Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и разместила на авиабазе в Гвардейском дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в понедельник, 18 марта 2019г, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - приводит слова Бондарева его пресс-служба.
Бывший главнокомандующий российскими ВКС заявил также, что эскадрилья дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев направлена в Крым в ответ на размещение американских ПРО в Румынии. Бондарев утверждает, что "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы".
Власти США настаивают на том, что российские крылатые ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" нарушает заключенный в 1987 году между Вашингтоном и Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В связи с этими нарушениями США приостановили в начале февраля 2019 участие в этом договоре, пообещав выйти из него, если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД. Россия в ответ также заявила, что прекращает соблюдение этого договора.
развед.данные говорят о том, что Путин планировал начать вторжение летом 2019
Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что он планировал начать так называемую "СВО", а по факту полномасштабное вторжение в Украину раньше.
Я сам іноді лінкуюсь перевіряти)) Нічого жахливого в цьому нема. Виправлять, якщо помилка.
Коли побачив зранку оце твердження, то був збентежений -- що за цирк?! ГУР постійно запевняв, що переміщення ядерної зброї чітко контролюється нами та партнерами, а тут -- "могла" розмістити (а могла і ні)).
А ще й на додаток до цього заяви про божевільний пуйло на все здатний, попереджувати не будемо, треба бути готовими до будь чого --- да це по суті в перекладі з дипломатичної - ... Я обурився -- що за хрінь? Рфія практично готується до нанесення ударів тактичною ядерною зброєю по Україні, а відповідної реакції наших посадовців, а також партнерів -- 0.
Але в інтерв'ю отого речника ГУР все звучить абсолютно не так. Стосовно розміщення тактичної ЯЗ в Сябрії. Заголовок перекручений.
От коли рфія перемістить ТЯЗ до Сябрії, тоді дійсно треба готуватися до його прийому)) В цікавий час і в цікавому місці живемо... -- в сенсі, що сусід такого рівня пришлепкуватості випав нам.
"Я не могу вообще понять, что заставляет людей верить в то, что здесь у нас какой-то балаган. Это как тяжелое заболевание какое-то. Сила этой пропаганды – это заболевание. Даже в Харькове есть люди, это местные жители, которые всю свою жизнь смотрели российские медиа и продолжают смотреть их сейчас. Ракеты буквально прилетают к ним с той стороны, где физически находятся русские, они попадают в их районы, убивают их соседей. Но они по-прежнему думают, что это украинцы бомбят сами себя. И эта логика просто абсурдна!" – говорит режиссер.
У меня в Сумах двоюродная сестра - врач-кардиолог с огромным стажем - всегда смотрела на Новый год поздравления пуйла, голубые огоньки и вообще российское тв. Ее сынок с первых дней войны утверждал, что Украина сама себя бомбит.
Иногда начинаешь думать, что рашка разработала какую-то особую вундервафлю в сфере пропаганды.[/quote] уже писал о подобном "товарище" в марте (2й механик на судне), у которого "жена" сидя в подвале Харькова писала, что Украина бомбит Харьков и тот спорил со мной "что сами харьковчане лучше знают -кто их бомбит" (правда у него клепка упала давно, еще 2 мая 2014 после пожара в доме профсоюзов), дальше было про шахтеров на танках, сбитый украинцами Боинг и все по списку киселева/соловьева
объяснение этому одно-однажды они выбрали сторону врага (вспомните, 2 дня написал-как мне сказал переселенец из Лисичанска "тебя своя правда-у них своя правда") эти "люди" пропускают мимо ушей любые факты и доказательства , и всегда верят версиям пропагондонов (как с Боингом-то СУ25, то Бук до не тот, мол старая модификация и тд) ведь здравомыслящий человек не может верить в ложь? может , если эта ложь исходит от него (как у путина)[/quote]
Факты это когда ты сам персонально все видел с самого начала и до конца. И то, не факт) А все шо с телевизора, инета и кто то тебе сказал и ясен пень, а как же иначе , есть ложь)[/quote]
Поверьте, этого слишком мало. Необходимо иметь возможность "лично" уничтожать Врага, что делает нашу жизнь ...- скажем где то так: "Несносной". Из Украины лепит "кого-то" по своему образу и подобию, и по ненасытному желудку. (это интерпритировано от выражения "кто работает - тот ест!")
Zebra написав:Рашка уже как пару месяцев не воюет тяжелой техникой. Она ее перебрасывает и группирует. Тренирует мобилизованных. Идет накопление перед новым наступлением. Вероятно на Запарожском и Беларусском направлении будет удар. Конечно, ничего толкового им это не даст, но в Кремле живут в своем мире и намерены воевать. У них вся оборонка девственно целая. Только идиот будет сдаваться. Логично наращивать производство и накапливать силы для новых ударов, делать выводы из провалов. 2023 будет очень трагическим.
Не воюють - це хіба що колонами по дорогах не наступають а-ля лютий-березень 2022. Бойові втрати в техніці орків більші за те, що вони можуть виготовити.
Украина ответила на предожение Путина: «РФ должна покинуть оккупированные территории Украины - только после этого возможно "временное перемирие"» — советник офиса президента Украины Подоляк.
Запрос-ответ. Видимо, ВС РФ практически не существует как организованной силы, и ошмёткам предлагается убраться подобру-поздорову. Или будет наступление ВСУ с котлами, обстрел ЗАЭС, вторжение в Курскую и Белгородскую области.
. Похоже, речь о больших сдачах. И о новой могилизации. Потому что РФ всегда принимает наихудшие решения из возможных.
путін «намагається знайти трохи кисню», встановивши 36-годинне припинення вогню, — Байден, відповідаючи на запитання про пропозицію москви про перемир'я.
Макіївський флеш-моб, схоже, продовжується. Біля селища Раденськ на окупованій території Херсонщини пролунав потужний вибух. Місцеві партизани стверджують, підірвано склад ракет до комплексів С-300. А разом зі складом місце розташування окупантів. Кажуть про десятки загиблих. Втім, треба дочекатись на офіційне підтвердження від військових.
☝️Німеччина може передати Україні БМП Marder - Süddeutsche Zeitung
Після рішення Франції передати Україні легкі танки AMX-10 RC, у ФРН говорять про "якісний крок" військової підтримки України За даними видання, рішення щодо БМП Marder прийнято у тісній консультації з Францією та США Дата та кількість машин, які можуть бути поставлені Україні, поки не повідомляється
США 6 січня оприлюднять новий пакет військової допомоги Україні, який включає близько 50 БМП Bradley, — Reuters. США нададуть Україні військову допомогу у пакеті на суму близько $3 мільярдів, — AP з посиланням на офіційних чиновників.
Міноборони Німеччини обговорює постачання Україні від 20 до 40 БМП Marder – Spiegel За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці моделі на складах і вони вже відремонтовані. США та ФРН у найближчий час країни займуться тренуванням українських екіпажів для БМП Bradley та Marder – заява Білого дому за підсумками розмови Шольца та Байдена ⚡️Німеччина приєднається до США у постачанні ЗРК Patriot Україні – CGTN America & Reuters
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 05 січ, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:https://forbes.ua/svit/shist-grafikiv-yaki-poyasnyuyut-minule-teperishne-i-maybutne-yaki-kraini-vtratyat-svoyu-potuzhnist-i-z-yakimi-susidami-potribno-druzhiti-ukraini-04012023-10845
Просмотрел мельком. Все очень субъективно и основано на различных домыслах автора статьи либо непонятных статеек из прессы. Подозреваю, что автор статьи имеет российские корни. Графики нарисованы от балды.
Світ докорінно змінився п’ять – сім років тому, але всі були зайняті власними справами й не помітили цього: українці – Революцією гідності та побудовою нової країни, світ – наступом популістів, потім – пандемією, тепер – війною. Досі більшість людей вважає, що коли кризи минуть, світ повернеться у звичний режим. Ні, так, як було раніше, вже не буде.
Предлагаю предположить, что это все взаимосвязанные события, а не так как хочется автору.
Заказчик у этих событий одно лицо. И все его знают, только мало кто понимает для чего это все, что сейчас происходит в Украине и происходило ранее. Ответ сам всплывет на поверхность, как спасательный круг. А для этого нужно перестать рассматривать все события как отдельные и независимые, и главное - нужно касательно Украины охватывать взглядом весь период ее отделения от советского союза. Иначе не будет вероятности того, что в голове сложится достоверная картинка, которая даст возможность не только определить конкретных виновных в Украине, но и определить непосредственно в России заказчика этой войны с доказательствами или без.
Есть убедительнейшие данные, что конкретный заказчик войны уже известен союзникам Украины. И этот заказчик получил существенный непосредственный урон в том году в качестве предупреждения.