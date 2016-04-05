❗️россия собирается взорвать несколько храмов Донецка во время "рождественского перемирия", — InformNapalm
Оккупанты хотят во время утренней службы 7 января взорвать храмы, чтобы снять пропагандистские сюжеты для российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.
Поэтому украинцев на оккупированных территориях просят воздержаться от посещения храмов в это время.
fler написав:https://forbes.ua/svit/shist-grafikiv-yaki-poyasnyuyut-minule-teperishne-i-maybutne-yaki-kraini-vtratyat-svoyu-potuzhnist-i-z-yakimi-susidami-potribno-druzhiti-ukraini-04012023-10845
Просмотрел мельком. Все очень субъективно и основано на различных домыслах автора статьи либо непонятных статеек из прессы. Подозреваю, что автор статьи имеет российские корни. Графики нарисованы от балды.
Світ докорінно змінився п’ять – сім років тому, але всі були зайняті власними справами й не помітили цього: українці – Революцією гідності та побудовою нової країни, світ – наступом популістів, потім – пандемією, тепер – війною. Досі більшість людей вважає, що коли кризи минуть, світ повернеться у звичний режим. Ні, так, як було раніше, вже не буде.
Предлагаю предположить, что это все взаимосвязанные события, а не так как хочется автору.
Заказчик у этих событий одно лицо. И все его знают, только мало кто понимает для чего это все, что сейчас происходит в Украине и происходило ранее. Ответ сам всплывет на поверхность, как спасательный круг. А для этого нужно перестать рассматривать все события как отдельные и независимые, и главное - нужно касательно Украины охватывать взглядом весь период ее отделения от советского союза. Иначе не будет вероятности того, что в голове сложится достоверная картинка, которая даст возможность не только определить конкретных виновных в Украине, но и определить непосредственно в России заказчика этой войны с доказательствами или без.
Есть убедительнейшие данные, что конкретный заказчик войны уже известен союзникам Украины. И этот заказчик получил существенный непосредственный урон в том году в качестве предупреждения.
То есть и пандемия - Путин? И уход из афгана штатов, назначение в штатах президентов, инфляция в Европе и штатах, наезд на Тайвань Китаем, война в Сирии и прочее прочее прочее вплоть до падения курса гривны, все это он? А не слишком ли мы его обожествляем?) Скоро марсиане прилетят, тоже он пригласил…)))