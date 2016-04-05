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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3203320432053206
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:26

Московский аэропорт «Внуково» готовят к закрытию и сокращению персонала. Причина – некуда летать. Вторая проблема – не на чем летать.
https://t.me/MirovichMedia/4581
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:33

❗️россия собирается взорвать несколько храмов Донецка во время "рождественского перемирия", — InformNapalm

Оккупанты хотят во время утренней службы 7 января взорвать храмы, чтобы снять пропагандистские сюжеты для российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

Поэтому украинцев на оккупированных территориях просят воздержаться от посещения храмов в это время.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:34

  buratinyo написав:
  fler написав:https://forbes.ua/svit/shist-grafikiv-yaki-poyasnyuyut-minule-teperishne-i-maybutne-yaki-kraini-vtratyat-svoyu-potuzhnist-i-z-yakimi-susidami-potribno-druzhiti-ukraini-04012023-10845


Просмотрел мельком. Все очень субъективно и основано на различных домыслах автора статьи либо непонятных статеек из прессы. Подозреваю, что автор статьи имеет российские корни. Графики нарисованы от балды. :)

Світ докорінно змінився п’ять – сім років тому, але всі були зайняті власними справами й не помітили цього: українці – Революцією гідності та побудовою нової країни, світ – наступом популістів, потім – пандемією, тепер – війною. Досі більшість людей вважає, що коли кризи минуть, світ повернеться у звичний режим. Ні, так, як було раніше, вже не буде.


Предлагаю предположить, что это все взаимосвязанные события, а не так как хочется автору.

Заказчик у этих событий одно лицо. И все его знают, только мало кто понимает для чего это все, что сейчас происходит в Украине и происходило ранее. Ответ сам всплывет на поверхность, как спасательный круг. А для этого нужно перестать рассматривать все события как отдельные и независимые, и главное - нужно касательно Украины охватывать взглядом весь период ее отделения от советского союза. Иначе не будет вероятности того, что в голове сложится достоверная картинка, которая даст возможность не только определить конкретных виновных в Украине, но и определить непосредственно в России заказчика этой войны с доказательствами или без.

Есть убедительнейшие данные, что конкретный заказчик войны уже известен союзникам Украины. И этот заказчик получил существенный непосредственный урон в том году в качестве предупреждения.

Можно продолжить это в теме про заказчика => Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти


То есть и пандемия - Путин? И уход из афгана штатов, назначение в штатах президентов, инфляция в Европе и штатах, наезд на Тайвань Китаем, война в Сирии и прочее прочее прочее вплоть до падения курса гривны, все это он? А не слишком ли мы его обожествляем?) Скоро марсиане прилетят, тоже он пригласил…)))
Izya Cy
 
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  #<1 ... 3203320432053206
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