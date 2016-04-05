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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3204320532063207>
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:26

Московский аэропорт «Внуково» готовят к закрытию и сокращению персонала. Причина – некуда летать. Вторая проблема – не на чем летать.
https://t.me/MirovichMedia/4581
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:33

❗️россия собирается взорвать несколько храмов Донецка во время "рождественского перемирия", — InformNapalm

Оккупанты хотят во время утренней службы 7 января взорвать храмы, чтобы снять пропагандистские сюжеты для российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

Поэтому украинцев на оккупированных территориях просят воздержаться от посещения храмов в это время.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:34

  buratinyo написав:
  fler написав:https://forbes.ua/svit/shist-grafikiv-yaki-poyasnyuyut-minule-teperishne-i-maybutne-yaki-kraini-vtratyat-svoyu-potuzhnist-i-z-yakimi-susidami-potribno-druzhiti-ukraini-04012023-10845


Просмотрел мельком. Все очень субъективно и основано на различных домыслах автора статьи либо непонятных статеек из прессы. Подозреваю, что автор статьи имеет российские корни. Графики нарисованы от балды. :)

Світ докорінно змінився п’ять – сім років тому, але всі були зайняті власними справами й не помітили цього: українці – Революцією гідності та побудовою нової країни, світ – наступом популістів, потім – пандемією, тепер – війною. Досі більшість людей вважає, що коли кризи минуть, світ повернеться у звичний режим. Ні, так, як було раніше, вже не буде.


Предлагаю предположить, что это все взаимосвязанные события, а не так как хочется автору.

Заказчик у этих событий одно лицо. И все его знают, только мало кто понимает для чего это все, что сейчас происходит в Украине и происходило ранее. Ответ сам всплывет на поверхность, как спасательный круг. А для этого нужно перестать рассматривать все события как отдельные и независимые, и главное - нужно касательно Украины охватывать взглядом весь период ее отделения от советского союза. Иначе не будет вероятности того, что в голове сложится достоверная картинка, которая даст возможность не только определить конкретных виновных в Украине, но и определить непосредственно в России заказчика этой войны с доказательствами или без.

Есть убедительнейшие данные, что конкретный заказчик войны уже известен союзникам Украины. И этот заказчик получил существенный непосредственный урон в том году в качестве предупреждения.

Можно продолжить это в теме про заказчика => Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти


То есть и пандемия - Путин? И уход из афгана штатов, назначение в штатах президентов, инфляция в Европе и штатах, наезд на Тайвань Китаем, война в Сирии и прочее прочее прочее вплоть до падения курса гривны, все это он? А не слишком ли мы его обожествляем?) Скоро марсиане прилетят, тоже он пригласил…)))
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:19

⚡️Велика Британія теж може надати танки Україні, заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
Це якась ланцюгова реакція пішла💪
(https://www.independent.co.uk/news/uk/j ... 2.html?amp)
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:19

уничтожили еще сотни орков

Сегодня около 5 часов утра в н.п Гаврилівка Друга (46.181359, 33.473553) очень сильно "прилетело". По данным источников Николаевского Ванька, всё началось с того, что с 1-ого января начали туда перемещать 404 мсп Тер. Переместились они все дружно в общагу завода "Таврида", в количестве до 1000 человек. На территории оставили Грады и вскоре должны были выдвигаться поближе к линии фронта. Но что-то пошло не так, и сегодня с 6 утра до примерно 16:00 пришлось разгребать завалы.

Инфа по потерям:
▪️100 раненных привезли в больницу в другой населенный пункт (3 камаза)
▪️погибло минимум 20 офицеров
▪️все остальные пока что считаются без вести пропавшими

РосСМИ категорически против распространения этой информации, т.к поражение было серьёзное, причем, в том квадрате стоит ещё и славное российское ПВО, которое очевидно не спасло несколько сотень солдат от смерти.
Есть данные, что эти трупы или то, что от них осталось они будут сжигать.
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:32

  Izya Cy написав:
  buratinyo написав:
  fler написав:https://forbes.ua/svit/shist-grafikiv-yaki-poyasnyuyut-minule-teperishne-i-maybutne-yaki-kraini-vtratyat-svoyu-potuzhnist-i-z-yakimi-susidami-potribno-druzhiti-ukraini-04012023-10845


Просмотрел мельком. Все очень субъективно и основано на различных домыслах автора статьи либо непонятных статеек из прессы. Подозреваю, что автор статьи имеет российские корни. Графики нарисованы от балды. :)

Світ докорінно змінився п’ять – сім років тому, але всі були зайняті власними справами й не помітили цього: українці – Революцією гідності та побудовою нової країни, світ – наступом популістів, потім – пандемією, тепер – війною. Досі більшість людей вважає, що коли кризи минуть, світ повернеться у звичний режим. Ні, так, як було раніше, вже не буде.


Предлагаю предположить, что это все взаимосвязанные события, а не так как хочется автору.

Заказчик у этих событий одно лицо. И все его знают, только мало кто понимает для чего это все, что сейчас происходит в Украине и происходило ранее. Ответ сам всплывет на поверхность, как спасательный круг. А для этого нужно перестать рассматривать все события как отдельные и независимые, и главное - нужно касательно Украины охватывать взглядом весь период ее отделения от советского союза. Иначе не будет вероятности того, что в голове сложится достоверная картинка, которая даст возможность не только определить конкретных виновных в Украине, но и определить непосредственно в России заказчика этой войны с доказательствами или без.

Есть убедительнейшие данные, что конкретный заказчик войны уже известен союзникам Украины. И этот заказчик получил существенный непосредственный урон в том году в качестве предупреждения.

Можно продолжить это в теме про заказчика => Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти


То есть и пандемия - Путин? И уход из афгана штатов, назначение в штатах президентов, инфляция в Европе и штатах, наезд на Тайвань Китаем, война в Сирии и прочее прочее прочее вплоть до падения курса гривны, все это он? А не слишком ли мы его обожествляем?) Скоро марсиане прилетят, тоже он пригласил…)))

Вообще, поиск некоего "всемирного заговора" - признак недалёкого ума. Но в данном случае, видимо, это вброс-замануха ради посещаемости своей ветки.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:34

  Izya Cy написав:То есть и пандемия - Путин? И уход из афгана штатов, назначение в штатах президентов, инфляция в Европе и штатах, наезд на Тайвань Китаем, война в Сирии и прочее прочее прочее вплоть до падения курса гривны, все это он? А не слишком ли мы его обожествляем?) Скоро марсиане прилетят, тоже он пригласил…)))

:mrgreen: Это искреннее желание увязать все эти события или стеб? И кто это "мы", кто обожествляет путина в Украине?

Буду столь же краток.

Начну с инфляции. Она ведь и положительные моменты имеет, а в целом их больше, чем негативных - чего стоит лишь одно повышение конкурентоспособности каждого из этих государств и их экономики. Вряд ли путину это нужно.

Выход из Афгана это ведь хорошо для экономики США. СССР из-за афгана вообще развалился, к примеру. А США лишь трухнуло немного при выходе. Путин по вашему заинтересован в процветании США, он двойной агент? :lol:

Китай и Тайвань слишком далеки от меня, не изучал вопрос этот. А обращать внимание на бред в сми не хочется. Тем более там же вроде все затихло, т.е. причины существенной могло и не быть для войны, возможно тянули ситуацию за уши с целью оправдать агрессию росии.

Война в Сирии - однозначно была тема, которой занимался кремль. Это же очевидно вроде или есть сомнения и непонимание до сих пор какая именно цель была у кремля.

Курс гривны это настолько несущественный вопрос в контексте вами перечисленных, что даже не знаю стоит ли об этом вообще говорить что-то. У нас рыночный курс до войны уже был на валютном рынке. И все было хорошо. Сейчас же из-за потерь Украины в экспортно- ориентированных промышленных предприятий на юго-востоке Украины курс гривны целесообразно регулировать. Ведь он мог взлететь и выше 100 грн/доллар в начале войны, что было бы тяжело для народа в целом. Я рад, что курс доллара у нас на сегодня приблизительно соответствует рыночному. И вряд ли этому сильно рад путин. )))

Пандемия это самый интересный вопрос если его рассматривать с точки зрения кому он выгоден. Ведь синоним пандемии это слово изоляция. Из этого можно предположить, что в пандемии заинтересованы только те страны, экономика которых находится под санкциями. А это Россия, Иран, Куба и Северная Корея. Вирусология в этих странах находится на неплохом уровне развития и способна произвести смертоносный вирус. А мотивация заключается в том, чтобы будучи в экономической изоляции отправить в изоляцию всех, снизив значительно тем самым эффект всех санкций. Ведь все окажутся в одинаковых экономических условиях - в изоляции. Из изложенного можно предположить, что шапка таки у кого-то горит и кремль в списке тех, кому это однозначно сильно выгодно.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:57

  edvardd написав:❗️россия собирается взорвать несколько храмов Донецка во время "рождественского перемирия", — InformNapalm

Оккупанты хотят во время утренней службы 7 января взорвать храмы, чтобы снять пропагандистские сюжеты для российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

Поэтому украинцев на оккупированных территориях просят воздержаться от посещения храмов в это время.

В стиль престарелого педофила вполне вписывается.
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января

https://t.me/astrapress/18801
https://m.youtube.com/watch?v=yxsPjRv2j3M&feature=youtu.be
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:21

GALeon чтобы ссылка была кликабельная, разрывайте перед ней строку (нажимайте перед ней enter)
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