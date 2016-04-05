Додано: Чет 05 січ, 2023 22:34

Izya Cy написав: То есть и пандемия - Путин? И уход из афгана штатов, назначение в штатах президентов, инфляция в Европе и штатах, наезд на Тайвань Китаем, война в Сирии и прочее прочее прочее вплоть до падения курса гривны, все это он? А не слишком ли мы его обожествляем?) Скоро марсиане прилетят, тоже он пригласил…))) То есть и пандемия - Путин? И уход из афгана штатов, назначение в штатах президентов, инфляция в Европе и штатах, наезд на Тайвань Китаем, война в Сирии и прочее прочее прочее вплоть до падения курса гривны, все это он? А не слишком ли мы его обожествляем?) Скоро марсиане прилетят, тоже он пригласил…)))

Это искреннее желание увязать все эти события или стеб? И кто это "мы", кто обожествляет путина в Украине?Буду столь же краток.Начну с инфляции. Она ведь и положительные моменты имеет, а в целом их больше, чем негативных - чего стоит лишь одно повышение конкурентоспособности каждого из этих государств и их экономики. Вряд ли путину это нужно.Выход из Афгана это ведь хорошо для экономики США. СССР из-за афгана вообще развалился, к примеру. А США лишь трухнуло немного при выходе. Путин по вашему заинтересован в процветании США, он двойной агент?Китай и Тайвань слишком далеки от меня, не изучал вопрос этот. А обращать внимание на бред в сми не хочется. Тем более там же вроде все затихло, т.е. причины существенной могло и не быть для войны, возможно тянули ситуацию за уши с целью оправдать агрессию росии.- однозначно была тема, которой занимался кремль. Это же очевидно вроде или есть сомнения и непонимание до сих пор какая именно цель была у кремля.Курс гривны это настолько несущественный вопрос в контексте вами перечисленных, что даже не знаю стоит ли об этом вообще говорить что-то. У нас рыночный курс до войны уже был на валютном рынке. И все было хорошо. Сейчас же из-за потерь Украины в экспортно- ориентированных промышленных предприятий на юго-востоке Украины курс гривны целесообразно регулировать. Ведь он мог взлететь и выше 100 грн/доллар в начале войны, что было бы тяжело для народа в целом. Я рад, что курс доллара у нас на сегодня приблизительно соответствует рыночному. И вряд ли этому сильно рад путин. )))это самый интересный вопрос если его рассматривать с точки зрения кому он выгоден. Ведь синоним пандемии это слово изоляция. Из этого можно предположить, что в пандемии заинтересованы только те страны, экономика которых находится под санкциями. А это Россия, Иран, Куба и Северная Корея. Вирусология в этих странах находится на неплохом уровне развития и способна произвести смертоносный вирус. А мотивация заключается в том, чтобы будучи в экономической изоляции отправить в изоляцию всех, снизив значительно тем самым эффект всех санкций. Ведь все окажутся в одинаковых экономических условиях - в изоляции. Из изложенного можно предположить, что шапка таки у кого-то горит и кремль в списке тех, кому это однозначно сильно выгодно.