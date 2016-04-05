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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3204320532063207
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:23

Петиция: выкинуть рашистских террористов из ООН.
https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:50

  GALeon написав:
vitaliian написав:
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января

https://t.me/astrapress/18801
https://m.youtube.com/watch?v=yxsPjRv2j3M&feature=youtu.be


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

долярчику на перегляд
flyman
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