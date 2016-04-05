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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:23
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:50
GALeon написав: vitaliian написав:
https://t.me/astrapress/18801
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января
https://m.youtube.com/watch?v=yxsPjRv2j3M&feature=youtu.be
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:56
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