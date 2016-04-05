|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 05 січ, 2023 23:50
GALeon написав: vitaliian написав:
https://t.me/astrapress/18801
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января
https://m.youtube.com/watch?v=yxsPjRv2j3M&feature=youtu.be
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30297
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 січ, 2023 23:56
долярчику на перегляд
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30297
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 06 січ, 2023 01:52
Что-то все сегодня нам вдруг стали наперебой БТРы и БМПхи обещать.
Похоже, скоро надо ждать обострения.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11651
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 3481 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|110452
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|477982
|
|
|1
|4567
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|