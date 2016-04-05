buratinyo написав:Начну с инфляции. Она ведь и положительные моменты имеет, а в целом их больше, чем негативных - чего стоит лишь одно повышение конкурентоспособности каждого из этих государств и их экономики.
Nouriel Roubini
More War Means More Inflation
"...For countries that borrow in their own currencies, the expedient option will be to allow higher inflation to reduce the real value of long-term fixed-rate nominal debt. This approach functions as a capital levy against savers and creditors in favor of borrowers and debtors, and it can be combined with complementary, draconian measures such as financial repression, taxes on capital, and outright default (for countries that borrow in foreign currencies or whose debt is largely short-term or indexed to inflation). Because the “inflation tax” is a subtle and sneaky form of taxation that doesn’t require legislative or executive approval, it is the default path of least resistance when deficits and debts are increasingly unsustainable".
Goodman написав:Топать на Киев вообще нет смисла. Как и все остальное
всё что происходит с 24.02 не имеет смысла. Нарваться на такие жёсткие санкции, репарации и потери за сухопутный коридор в Крым, ещё и без возможности в любой момент на своё усмотрение закончить войну. Хвост уже давно машет собакой.
одной глупостью больше, одной меньше. Удерживать крупные города РОВ не умеет. Доказано Херсоном. Поэтому могут и попробовать. Расчет на то что на 3 млн их мобиков хаймарсов не хватаит.
edvardd написав:США нададуть Україні військову допомогу у пакеті на суму близько $3 мільярдів, — AP з посиланням на офіційних чиновників.
Міноборони Німеччини обговорює постачання Україні від 20 до 40 БМП Marder – Spiegel За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці моделі на складах і вони вже відремонтовані.
Я б не переоцінював майбутню поставку 50 БМП Бредлі та 40 Мардер. У рашистів на зберіганні залишилося ще не менше 5000 БМП-1, деяка кількість БМП-2 та МТ-ЛБ, БТР-70. Все це вони можуть діставати зі складів, оновлювати двигун та ставити бойовий модуль і на роки 2-3 війни цього ще вистачить. Нам в свою чергу треба розгортати виробництво БТР-4 в товарних кількостях... Бо США все зі зберігання віддати не можуть, а ні в кого в світі немає запасім БМП у товарних кількостях.