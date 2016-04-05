Hotab написав:Рашиськї стратеги перевіряють бойові частоти і канали управління.
Знов сьогодні. Можливий удар.
Вранці 6 січня ранок для низки східних областей почався з повітряної тривоги. Наразі вона охопила схід України та шириться на південь.
Як повідомляють моніторингові сайти, причина оголошення тривоги - активність ворожої авіації в окупованому Криму. На підтвердження цього Телеграм-канал "РІА Мелітополь" публікує кадри, на яких видно активність ворожої авіації.
"З Мелітополя видно активність авіації Росії, у бік Херсонської області. Найімовірніше, через це в багатьох областях зараз повітряна тривога", - повідомляє тг-канал "РІА Мелітополь".
Вчора знайома відправила сина в Бахмут, після п'ятиденної відпустки. На питання, чи є добровольці, тільки він один з роти вийшов вперед. Мобілізований знайомий, який був в Пісках, зараз теж в Бахмуті, ще й записали в морську піхоту. Казав, що готуються не тільки до оборони, і ми вже бачимо, що таки да. В Бахмуті відбувається одна з ключових битв цієї війни, їх коса найшла на наш камінь. Там ми виб'ємо зуби дракону, щоб вже не зміг кусатись, принаймі кілька зубів. Тримаймо кулаки за наших хлопців і дівчат!