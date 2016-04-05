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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3205320632073208
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:30

  Hotab написав:
  Hotab написав:Рашиськї стратеги перевіряють бойові частоти і канали управління.

Знов сьогодні. Можливий удар.



Вранці 6 січня ранок для низки східних областей почався з повітряної тривоги. Наразі вона охопила схід України та шириться на південь.

Як повідомляють моніторингові сайти, причина оголошення тривоги - активність ворожої авіації в окупованому Криму. На підтвердження цього Телеграм-канал "РІА Мелітополь" публікує кадри, на яких видно активність ворожої авіації.

"З Мелітополя видно активність авіації Росії, у бік Херсонської області. Найімовірніше, через це в багатьох областях зараз повітряна тривога", - повідомляє тг-канал "РІА Мелітополь".

https://www.unian.ua/war/ukrajina-poche ... 00752.html
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 06 січ, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:33

Re: зуби дракона

Вчора знайома відправила сина в Бахмут, після п'ятиденної відпустки. На питання, чи є добровольці, тільки він один з роти вийшов вперед. Мобілізований знайомий, який був в Пісках, зараз теж в Бахмуті, ще й записали в морську піхоту. Казав, що готуються не тільки до оборони, і ми вже бачимо, що таки да.
В Бахмуті відбувається одна з ключових битв цієї війни, їх коса найшла на наш камінь. Там ми виб'ємо зуби дракону, щоб вже не зміг кусатись, принаймі кілька зубів.
Тримаймо кулаки за наших хлопців і дівчат!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:34

Передайте путіну, що наші Хаймарси відсвяткували Різдво з 24 на 25 грудня,
а тому 6 на 7 січня у них робочий день.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Вранці 6 січня ранок для низки східних областей почався з повітряної тривоги. Наразі вона охопила схід України та шириться на південь

Не пов'язана подія з моєю інфо.
Поки що всі на прийомі. Змін нема.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:54

Армия Украины поднялась на 7 позиций в рейтинге Global Firepower

Сейчас армия нашей страны занимает 15 место по сравнению с 22 на начало 2022 года.

В топ-3 по-прежнему армии США, России и Китая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:01

  vitaliian написав:
Армия Украины поднялась на 7 позиций в рейтинге Global Firepower

Сейчас армия нашей страны занимает 15 место по сравнению с 22 на начало 2022 года.

В топ-3 по-прежнему армии США, России и Китая.


на 14м Египет :mrgreen:

за счет флота
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:02

реакция пленных на видео, с которой в принципе и без их объяснений все ясно

https://t.me/volodymyrzolkin/6400
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:08

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
Армия Украины поднялась на 7 позиций в рейтинге Global Firepower

Сейчас армия нашей страны занимает 15 место по сравнению с 22 на начало 2022 года.

В топ-3 по-прежнему армии США, России и Китая.


на 14м Египет :mrgreen:

за счет флота

Зря Вы так за Египет - очень миллитаризованная страна где в год рождается 500 тыс. потенциальных солдат.
BIGor
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  #<1 ... 3205320632073208
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