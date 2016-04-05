Hotab написав:Рашиськї стратеги перевіряють бойові частоти і канали управління.
Знов сьогодні. Можливий удар.
Вранці 6 січня ранок для низки східних областей почався з повітряної тривоги. Наразі вона охопила схід України та шириться на південь.
Як повідомляють моніторингові сайти, причина оголошення тривоги - активність ворожої авіації в окупованому Криму. На підтвердження цього Телеграм-канал "РІА Мелітополь" публікує кадри, на яких видно активність ворожої авіації.
"З Мелітополя видно активність авіації Росії, у бік Херсонської області. Найімовірніше, через це в багатьох областях зараз повітряна тривога", - повідомляє тг-канал "РІА Мелітополь".
Вчора знайома відправила сина в Бахмут, після п'ятиденної відпустки. На питання, чи є добровольці, тільки він один з роти вийшов вперед. Мобілізований знайомий, який був в Пісках, зараз теж в Бахмуті, ще й записали в морську піхоту. Казав, що готуються не тільки до оборони, і ми вже бачимо, що таки да. В Бахмуті відбувається одна з ключових битв цієї війни, їх коса найшла на наш камінь. Там ми виб'ємо зуби дракону, щоб вже не зміг кусатись, принаймі кілька зубів. Тримаймо кулаки за наших хлопців і дівчат!
BIGor написав:Зря Вы так за Египет - очень миллитаризованная страна где в год рождается 500 тыс. потенциальных солдат.
в курсе про милитаризацию, и про Мистрали, и про то, что много чего закупает у рф
23 сентября 2015 пресс-служба президента Франции сообщила о согласии Египта купить оба вертолётоносца класса «Мистраль», построенные для России[56][57].
10 октября был подписан контракт о покупке[58]. УДК «Анвар Садат» и «Гамаль Абдель Насер» (новые названия кораблей) были переданы ВМС Египта в июне 2016 года.
Осенью 2016 года египетская сторона обратилась к России с просьбой продать им 50 вертолётов Ка-52К и Ка-29/31, ранее предназначавшихся для «Мистралей»[59].
С 2017 года Россия ведёт переговоры с Египтом об оборудовании кораблей российскими системами вооружения, средствами радиоэлектронной борьбы и системами связи; также Египет купит у России вертолёты Ка-52К. Общая стоимость контракта более 1 млрд долл.[62]
Египетские военные заявили о своём желании установить на купленные вертолётоносцы типа «Мистраль» российское радиоэлектронное оборудование, в том числе средства РЭБ.[63]
не испытыаю приязники к индусам и арабам, из арабов египетские самые подлые