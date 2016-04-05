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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3206320732083209
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:48

  Investor_K написав:Поділіться історіями підлості


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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:02

Україні отримає зенітні ракети Sea Sparrow

Двоє людей, ознайомлених із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося пристосувати наявні пускові установки "Бук" для запуску Sea Sparrow.

До цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.

Ground launched Sea Sparrow
Taiwan operates ground based Sea Sparrows as part of the Skyguard SHORAD system. Five hundred missiles entered service in 1991 and are deployed on trailers with four box launchers. In 2012 they were temporarily withdrawn from service following a pair of missile failures during testing as well as the failure of a related AIM-7 in the same exercises.[9] In early 2023, it was announced that the United States would transfer Sea Sparrow missiles to Ukraine, modified to be launched from the 9K37 Buk missile system.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:04

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія втратила на війні вбитими і пораненими вже 300 тисяч військовослужбовців.


Однак уряду держави-агресора немає різниці, яка кількість окупантів буде ліквідована.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". Журналіст послався на статистику від військового штабу ЄС зі згадкою 250 тисяч убитих і поранених рашистів. Однак радник вважає цей показник заниженим. На його думку, потрібно враховувати початкове угруповання окупантів, кількість мобілізованих, бойовиків з ПВК "Вагнера", ув'язнених, завербованих в приватну військову кампанію, загони "Росгвардії" та інше.

"Мені здається, що цифра (убитих і поранених росіян — УНІАН) трошки більша за 300 тисяч. Але Росія сьогодні знаходиться в такому аморальному стані, що їй немає різниці, вони втратять 100, 200 або 500 тисяч. Це питання розгортання внутрішнього бунту як такого, і він не залежить від кількості мертвих", — заявив Подоляк.


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