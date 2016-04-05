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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:48
Investor_K написав:
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:02
Україні отримає зенітні ракети Sea Sparrow
Двоє людей, ознайомлених із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося пристосувати наявні пускові установки "Бук" для запуску Sea Sparrow.
До цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.
Ground launched Sea Sparrow
Taiwan operates ground based Sea Sparrows as part of the Skyguard SHORAD system. Five hundred missiles entered service in 1991 and are deployed on trailers with four box launchers. In 2012 they were temporarily withdrawn from service following a pair of missile failures during testing as well as the failure of a related AIM-7 in the same exercises.[9] In early 2023, it was announced that the United States would transfer Sea Sparrow missiles to Ukraine, modified to be launched from the 9K37 Buk missile system.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:04
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія втратила на війні вбитими і пораненими вже 300 тисяч військовослужбовців.
Однак уряду держави-агресора немає різниці, яка кількість окупантів буде ліквідована.
Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". Журналіст послався на статистику від військового штабу ЄС зі згадкою 250 тисяч убитих і поранених рашистів. Однак радник вважає цей показник заниженим. На його думку, потрібно враховувати початкове угруповання окупантів, кількість мобілізованих, бойовиків з ПВК "Вагнера", ув'язнених, завербованих в приватну військову кампанію, загони "Росгвардії" та інше.
"Мені здається, що цифра (убитих і поранених росіян — УНІАН) трошки більша за 300 тисяч. Але Росія сьогодні знаходиться в такому аморальному стані, що їй немає різниці, вони втратять 100, 200 або 500 тисяч. Це питання розгортання внутрішнього бунту як такого, і він не залежить від кількості мертвих", — заявив Подоляк.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:42
Denik написав: flyman написав:
дик не, Леопарди і Абрамси, це так, для легких покатушок подалі від лінії розмежування
Це в корені невірно. БМП - це зброя першої лінії. Леопардом та Абрамсом в наших умовах можна кататися або по асфальтовій дорозі, або в посуху, або по промерзлому грунті. Днів 200-250 в році вони просто застрягатимуть в багнюці.
Може ще на Ланосах проривати оборону із "зубами дракона"?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:04
flyman написав:
Може ще на Ланосах проривати оборону із "зубами дракона"?
Зуби дракона рихтуються змієм-гориничем. Чи про нього навіть не чув???))))
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:17
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:32
prodigy написав:
Двоє людей, ознайомлених із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося пристосувати наявні пускові установки "Бук" для запуску Sea Sparrow.
ІМХО, новина - бімба. Якщо ними можна стріляти з "Буків" - то це продовження термінів експлуатації "Буків", та й ракет тих на складах тисячі.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:48
Ту22 випустив ракету об землю на полігоні. Для цього перевіряли канали.
По атаці стратегів відбій. Але Міг31К вірогідно підніметься і буде тривога.
Апд. Вже.
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Hotab
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