Investor_K написав:Чи не повязана ця тривога з можливим відвідуванням орка Донбасу?
А о 12:40 у Мачулищах було помічено злет МіГ-31К. МіГ-31К може переносити російські ракети "Кинджал". ППО України не може перехопити ці ракети, тому за можливого їхнього запуску оголошується масштабна повітряна тривога.
В пакет военной помощи от США на 2.85 млрд долларов войдут зенитные ракеты RIM-7 "Sea Sparrow" с радиолокационным наведением, которые могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, — пишет Politico.
Украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки «Бук» для запуска ракет Sea Sparrow.
До недавних пор Тайвань был единственной страной с наземной версией ракет, в то время как США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию. https://t.me/voynareal/47480
В пакет военной помощи от США на 2.85 млрд долларов войдут зенитные ракеты RIM-7 "Sea Sparrow" с радиолокационным наведением, которые могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, — пишет Politico.
Украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки «Бук» для запуска ракет Sea Sparrow.
До недавних пор Тайвань был единственной страной с наземной версией ракет, в то время как США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию. https://t.me/voynareal/47480
Вже третє повідомлення про це. "Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль"