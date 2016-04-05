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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3207320832093210
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:15

  Investor_K написав:Чи не повязана ця тривога з можливим відвідуванням орка Донбасу?


А о 12:40 у Мачулищах було помічено злет МіГ-31К. МіГ-31К може переносити російські ракети "Кинджал". ППО України не може перехопити ці ракети, тому за можливого їхнього запуску оголошується масштабна повітряна тривога.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:20

В пакет военной помощи от США на 2.85 млрд долларов войдут зенитные ракеты RIM-7 "Sea Sparrow" с радиолокационным наведением, которые могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, — пишет Politico.

Украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки «Бук» для запуска ракет Sea Sparrow.

До недавних пор Тайвань был единственной страной с наземной версией ракет, в то время как США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию.
https://t.me/voynareal/47480
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:30

Кажется недавно 4 области Украины были включены в состав РФ а тут читаем такое
Зображення
Ну и сколько в этой голове живёт мнений?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:34

  vitaliian написав:
В пакет военной помощи от США на 2.85 млрд долларов войдут зенитные ракеты RIM-7 "Sea Sparrow" с радиолокационным наведением, которые могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, — пишет Politico.

Украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки «Бук» для запуска ракет Sea Sparrow.

До недавних пор Тайвань был единственной страной с наземной версией ракет, в то время как США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию.
https://t.me/voynareal/47480

Вже третє повідомлення про це.
"Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль"
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:42

  sashaqbl написав:"Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль
а накуй ты меня читаешь, чукча - читатель? Добавь в чс и успокойся, я тебе ничего не должен.

Е. Пригожин обратился с просьбой к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые отличились в СВО.https://t.me/kalachevpost/6821
зэки в МГУ :mrgreen:
vitaliian
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