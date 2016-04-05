Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:20

vitaliian написав: Ну и сколько в этой голове живёт мнений? Ну и сколько в этой голове живёт мнений?

Столько, сколько нужно для функционирования применяемых политтехнологий. Те, кто до сих пор тыкает пальцами в их телевизор, никак не могут понять, что всё, что там происходит - всё это хорошо поставленный спектакль, с вполне конкретными целями. Ничего общего с собственным мнением это не имеет.Конкретно в данном случае -- это просто классика жанра. Всё плохое происходит вне страны, и неважно, кто и как это называл раньше. Немедленно после сбития малазийского Боинга, эта территория "переименовалась" в СМИ из "ДНР" в Донецкую область Украины. Теперь здесь вот -- какая "линия соприкосновения" может быть на территории россии? Всё это может быть где-то там далеко, а мы тут надёжно защищены армией и ядерным щитом.Если что-то плохое всё же случается, и никак нельзя хотя бы сделать вид, что ничего не произошло, тогда придумываются термины, не несущие негативной окраски. Но это только то, что на поверхности. Там механизмы задействованы гораздо тоньше и изощреннее. Геббельс со своей примитивной пропагандой уже давно отправлен курить на пенсию.