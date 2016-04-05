Investor_K написав:Чи не повязана ця тривога з можливим відвідуванням орка Донбасу?
А о 12:40 у Мачулищах було помічено злет МіГ-31К. МіГ-31К може переносити російські ракети "Кинджал". ППО України не може перехопити ці ракети, тому за можливого їхнього запуску оголошується масштабна повітряна тривога.
В пакет военной помощи от США на 2.85 млрд долларов войдут зенитные ракеты RIM-7 "Sea Sparrow" с радиолокационным наведением, которые могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, — пишет Politico.
Украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки «Бук» для запуска ракет Sea Sparrow.
До недавних пор Тайвань был единственной страной с наземной версией ракет, в то время как США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию. https://t.me/voynareal/47480
В пакет военной помощи от США на 2.85 млрд долларов войдут зенитные ракеты RIM-7 "Sea Sparrow" с радиолокационным наведением, которые могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, — пишет Politico.
Украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки «Бук» для запуска ракет Sea Sparrow.
До недавних пор Тайвань был единственной страной с наземной версией ракет, в то время как США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию. https://t.me/voynareal/47480
Вже третє повідомлення про це. "Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль"
vitaliian написав:Ну и сколько в этой голове живёт мнений?
Столько, сколько нужно для функционирования применяемых политтехнологий. Те, кто до сих пор тыкает пальцами в их телевизор, никак не могут понять, что всё, что там происходит - всё это хорошо поставленный спектакль, с вполне конкретными целями. Ничего общего с собственным мнением это не имеет. Конкретно в данном случае -- это просто классика жанра. Всё плохое происходит вне страны, и неважно, кто и как это называл раньше. Немедленно после сбития малазийского Боинга, эта территория "переименовалась" в СМИ из "ДНР" в Донецкую область Украины. Теперь здесь вот -- какая "линия соприкосновения" может быть на территории россии? Всё это может быть где-то там далеко, а мы тут надёжно защищены армией и ядерным щитом. Если что-то плохое всё же случается, и никак нельзя хотя бы сделать вид, что ничего не произошло, тогда придумываются термины, не несущие негативной окраски. Но это только то, что на поверхности. Там механизмы задействованы гораздо тоньше и изощреннее. Геббельс со своей примитивной пропагандой уже давно отправлен курить на пенсию.
vitaliian написав:Ну и сколько в этой голове живёт мнений?
Так они и не отказываются что это Украина. Когда то Украина была включена в состав СССР и что? Более того в начале войны они планировали создать правительство Украины и посадить на оккупированных территориях. Во главе с Януковичем. Так что там все понятно с головой. Относительно конечно. Маньяк тоже не всегда душевно-больной. Вам сто раз говорили, Ваша идея о его невменяемости, это просто Ваши хотелки. Был бы душевно-больной, давно бы прибрали. Здесь хуже. Маньякальное желание стать императором. Это болезнь, но не та о какой Вы все мечтаете.
edvardd написав:США нададуть Україні військову допомогу у пакеті на суму близько $3 мільярдів, — AP з посиланням на офіційних чиновників.
Міноборони Німеччини обговорює постачання Україні від 20 до 40 БМП Marder – Spiegel За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці моделі на складах і вони вже відремонтовані.
Я б не переоцінював майбутню поставку 50 БМП Бредлі та 40 Мардер. У рашистів на зберіганні залишилося ще не менше 5000 БМП-1, деяка кількість БМП-2 та МТ-ЛБ, БТР-70. Все це вони можуть діставати зі складів, оновлювати двигун та ставити бойовий модуль і на роки 2-3 війни цього ще вистачить. Нам в свою чергу треба розгортати виробництво БТР-4 в товарних кількостях... Бо США все зі зберігання віддати не можуть, а ні в кого в світі немає запасім БМП у товарних кількостях.
в мире БМП, как грязи..., а кстати развивать производство в Харькове?, та даже во Львове, это нереально, пока у них ракеты есть...
мои дачники огорчили, вроде как орки захватили Плавни, это получается что моя дача сейчас на линии фронта... я ещё в начале декабря думал с какого хрена время подлёта их мины было 6 секунд...