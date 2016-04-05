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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3208320932103211>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:15

  Investor_K написав:Чи не повязана ця тривога з можливим відвідуванням орка Донбасу?


А о 12:40 у Мачулищах було помічено злет МіГ-31К. МіГ-31К може переносити російські ракети "Кинджал". ППО України не може перехопити ці ракети, тому за можливого їхнього запуску оголошується масштабна повітряна тривога.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:20

В пакет военной помощи от США на 2.85 млрд долларов войдут зенитные ракеты RIM-7 "Sea Sparrow" с радиолокационным наведением, которые могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, — пишет Politico.

Украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки «Бук» для запуска ракет Sea Sparrow.

До недавних пор Тайвань был единственной страной с наземной версией ракет, в то время как США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию.
https://t.me/voynareal/47480
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:30

Кажется недавно 4 области Украины были включены в состав РФ а тут читаем такое
Зображення
Ну и сколько в этой голове живёт мнений?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:34

  vitaliian написав:
В пакет военной помощи от США на 2.85 млрд долларов войдут зенитные ракеты RIM-7 "Sea Sparrow" с радиолокационным наведением, которые могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет, — пишет Politico.

Украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки «Бук» для запуска ракет Sea Sparrow.

До недавних пор Тайвань был единственной страной с наземной версией ракет, в то время как США и многочисленные союзные ВМС используют корабельную версию.
https://t.me/voynareal/47480

Вже третє повідомлення про це.
"Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль"
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:42

  sashaqbl написав:"Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль
зачем ты меня читаешь, чукча - читатель? Добавь в чс и успокойся, я тебе ничего не должен.

Е. Пригожин обратился с просьбой к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые отличились в СВО.https://t.me/kalachevpost/6821
зэки в МГУ :mrgreen:
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Патриоты РФ в шоке. Путин объявил Донбасс Украиной и захотел перемирия

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:20

  vitaliian написав:Ну и сколько в этой голове живёт мнений?
Столько, сколько нужно для функционирования применяемых политтехнологий. Те, кто до сих пор тыкает пальцами в их телевизор, никак не могут понять, что всё, что там происходит - всё это хорошо поставленный спектакль, с вполне конкретными целями. Ничего общего с собственным мнением это не имеет.
Конкретно в данном случае -- это просто классика жанра. Всё плохое происходит вне страны, и неважно, кто и как это называл раньше. Немедленно после сбития малазийского Боинга, эта территория "переименовалась" в СМИ из "ДНР" в Донецкую область Украины. Теперь здесь вот -- какая "линия соприкосновения" может быть на территории россии? Всё это может быть где-то там далеко, а мы тут надёжно защищены армией и ядерным щитом.
Если что-то плохое всё же случается, и никак нельзя хотя бы сделать вид, что ничего не произошло, тогда придумываются термины, не несущие негативной окраски. Но это только то, что на поверхности. Там механизмы задействованы гораздо тоньше и изощреннее. Геббельс со своей примитивной пропагандой уже давно отправлен курить на пенсию.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:21

  vitaliian написав:Ну и сколько в этой голове живёт мнений?
Так они и не отказываются что это Украина. Когда то Украина была включена в состав СССР и что? Более того в начале войны они планировали создать правительство Украины и посадить на оккупированных территориях. Во главе с Януковичем. Так что там все понятно с головой. Относительно конечно. Маньяк тоже не всегда душевно-больной. Вам сто раз говорили, Ваша идея о его невменяемости, это просто Ваши хотелки. Был бы душевно-больной, давно бы прибрали. Здесь хуже. Маньякальное желание стать императором. Это болезнь, но не та о какой Вы все мечтаете.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:24

  M-Audio написав:Геббельс со своей примитивной пропагандой уже давно отправлен курить на пенсию
спасибо, убедительно.
  otg написав:Это болезнь, но не та о какой Вы все мечтаете
мне индифферентно чем именно он болен. Я не брался его лечить. Тем более на эти темы не мечтаю. Это ваша тема. Знаю что здоровые люди так себя не ведут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:34

  Denik написав:
  edvardd написав:США нададуть Україні військову допомогу у пакеті на суму близько $3 мільярдів, — AP з посиланням на офіційних чиновників.

Міноборони Німеччини обговорює постачання Україні від 20 до 40 БМП Marder – Spiegel
За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці моделі на складах і вони вже відремонтовані.

Я б не переоцінював майбутню поставку 50 БМП Бредлі та 40 Мардер. У рашистів на зберіганні залишилося ще не менше 5000 БМП-1, деяка кількість БМП-2 та МТ-ЛБ, БТР-70. Все це вони можуть діставати зі складів, оновлювати двигун та ставити бойовий модуль і на роки 2-3 війни цього ще вистачить.
Нам в свою чергу треба розгортати виробництво БТР-4 в товарних кількостях... Бо США все зі зберігання віддати не можуть, а ні в кого в світі немає запасім БМП у товарних кількостях.

в мире БМП, как грязи..., а кстати развивать производство в Харькове?, та даже во Львове, это нереально, пока у них ракеты есть...

мои дачники огорчили, вроде как орки захватили Плавни, это получается что моя дача сейчас на линии фронта... :cry: я ещё в начале декабря думал с какого хрена время подлёта их мины было 6 секунд...
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