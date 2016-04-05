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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3209321032113212>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:39

  edvardd написав:Плавни, это получается что моя дача сейчас на линии фронта...
это 50 км в сторону Васильевки?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:45

  M-Audio написав:Конкретно в данном случае -- это просто классика жанра. Всё плохое происходит вне страны, и неважно, кто и как это называл раньше. Немедленно после сбития малазийского Боинга, эта территория "переименовалась" в СМИ из "ДНР" в Донецкую область Украины. Теперь здесь вот -- какая "линия соприкосновения" может быть на территории россии? Всё это может быть где-то там далеко, а мы тут надёжно защищены армией и ядерным щитом.

Прямо в точку. Всё негативное - вне РФ.
Как пример, в 2014 году я встречал ещё такое.
Некая женщина, переехала из Донецка в Москву - она беженка из ДНР.
Потом выяснилось, что она и проституткой подрабатывала, всё - она проститутка из Украины, а не проститутка из ДНР
  M-Audio написав:Если что-то плохое всё же случается, и никак нельзя хотя бы сделать вид, что ничего не произошло, тогда придумываются термины, не несущие негативной окраски. Но это только то, что на поверхности.

Да-да
Не взрыв, а хлопок
Не война, а СВО
Не отступление, а перегруппировка
Не падение, а отрицательный рост (это про финансы)
Не пожар, а задымление

Кстати, пока искал перечень таких примеров, надыбал статью
Не отступление, а перегруппировка, не взрыв, а хлопок. Как пропаганда с помощью обычных слов изобретает идеальный мир и заставляет поверить в него
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:09

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Плавни, это получается что моя дача сейчас на линии фронта...
это 50 км в сторону Васильевки?

22 км от черты в сторону Васильевки...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:46

edvardd ничесе так это вапще рядом 15 минут на машине и Запорожье
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Міноборони оприлюднили список усіх зірваних Росією "перемир'їв" за дев'ять років війни
27 липня 2020-го розпочався черговий "повний та всеосяжний режим припинення вогню", Росія протрималася пів години. Близько 00:20 росіяни обстріляли підрозділи 36 бригади, ще один обстріл влаштували вранці. З 27 липня 2020-го до 27 липня 2021-го зафіксовано понад 2000 ворожих обстрілів, наголосила Маляр.

Да ладно ...
Наконец-то рассмотрели, что РФ не соблюдает перемирие

Может вспомнят, кто же в 2020 объявлял перемирие ?
И кто искал в глазах Путина мир ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:11

https://t.me/nexta_live/44402
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:15

  vitaliian написав:https://t.me/nexta_live/44402

И чё ?
Ты ещё Корчинского сюда притащи

Что Фарион, что Корчинский - ФСБ-консервы.
Впрочем, как и ты :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кловуни та бандити :lol:
стріляти чи не стріляти :?:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:мои дачники огорчили, вроде как орки захватили Плавни, это получается что моя дача сейчас на линии фронта

Зображення
ЛБЗ станом на вчора.

Думаю ваші джерела пистять.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:43

  Мизантрóп написав:кловуни та бандити
стріляти чи не стріляти :?:

После представления "Я - Марьян" тут же подумал, что будет пустая пыхатая трепотня на тему маю право...
antey1969
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