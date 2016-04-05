M-Audio написав:Конкретно в данном случае -- это просто классика жанра. Всё плохое происходит вне страны, и неважно, кто и как это называл раньше. Немедленно после сбития малазийского Боинга, эта территория "переименовалась" в СМИ из "ДНР" в Донецкую область Украины. Теперь здесь вот -- какая "линия соприкосновения" может быть на территории россии? Всё это может быть где-то там далеко, а мы тут надёжно защищены армией и ядерным щитом.
Прямо в точку. Всё негативное - вне РФ. Как пример, в 2014 году я встречал ещё такое. Некая женщина, переехала из Донецка в Москву - она беженка из ДНР. Потом выяснилось, что она и проституткой подрабатывала, всё - она проститутка из Украины, а не проститутка из ДНР
M-Audio написав:Если что-то плохое всё же случается, и никак нельзя хотя бы сделать вид, что ничего не произошло, тогда придумываются термины, не несущие негативной окраски. Но это только то, что на поверхности.
Да-да Не взрыв, а хлопок Не война, а СВО Не отступление, а перегруппировка Не падение, а отрицательный рост (это про финансы) Не пожар, а задымление
27 липня 2020-го розпочався черговий "повний та всеосяжний режим припинення вогню", Росія протрималася пів години. Близько 00:20 росіяни обстріляли підрозділи 36 бригади, ще один обстріл влаштували вранці. З 27 липня 2020-го до 27 липня 2021-го зафіксовано понад 2000 ворожих обстрілів, наголосила Маляр.
Да ладно ... Наконец-то рассмотрели, что РФ не соблюдает перемирие
Может вспомнят, кто же в 2020 объявлял перемирие ? И кто искал в глазах Путина мир ?