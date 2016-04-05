vitaliian написав:Знаю что здоровые люди так себя не ведут.
А Вы в курсе что большинство маньяков, после обследования признаются вменяемыми? Болезнь это условное название его действий и мыслей. Врачебной проблемы там нет, если касаться именно проблемы которую Вы имеете ввиду.
vitaliian написав:Знаю что здоровые люди так себя не ведут.
А Вы в курсе что большинство маньяков, после обследования признаются вменяемыми? Болезнь это условное название его действий и мыслей. Врачебной проблемы там нет, если касаться именно проблемы которую Вы имеете ввиду.
otg вы очень ограничены в этом вопросе. Болезнь - многогранное понятие. С точки зрения медицины шизофреник = больной, но с точки зрения законодательства - нет. Он не ограничивается в большинстве прав, может брать кредиты в банках, заводить семью, получать образование, голосовать на выборах, баллотироваться на высший пост и т.д.
Шизофрения - процессуальное заболевание, которое до первого нарушения УК Закон не интересует. Отсюда такой разрыв трактовок, в котором вы сами запутались, но решили поумничать что это круто знаете. Врач видит маньяка за десятки лет до первой манифестации, но сделать по закону ничего не может.
дискуссию с вами заканчиваю. Болезни пуйла ваша тема, а не моя. Вы на нее и пишите.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:otg вы очень ограничены в этом вопросе и в других вопросах тоже, а на форуме самоутверждаетесь за чей то счёт.
Я уже по моему рассказывал, мне поздно утверждаться Тем более на форуме где одни ПТУшники и прапорщики. Я очень редко захожу, но режет в глаза Ваше не понимание происходящего. Без обид, Вас считаю немного образованней чем вся эта шушара. Но... Ладно не буду Вас переубеждать. Верьте в то что придумали себе.