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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3209321032113212
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:07

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Если ты действительно врач, хрен я к тебе захочу придти лечится
а лечиться тебе давно пора, кидаешься на людей.

Ну да, один рашист начал оправдывать другого рашиста

А тебе хочу посоветовать, идти лечится к antey1969, но боюсь, что ты начнешь жаловатся на меня :)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:08

В Албанії були затримані двоє росіян та один українець під час спроби проникнення на військовий завод:
https://www.reuters.com/world/europe/al ... 022-08-20/
https://www.rferl.org/a/albania-russian ... 03103.html

А може вони бажали працевлаштуватися на цьому заводі і прийшли попередньо ознайомитися з виробництвом і колективом, а також з умовами праці? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:25

верховенство права - главная особенность современного общест

  pesikot написав:
  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:кловуни та бандити
стріляти чи не стріляти :?:

После представления "Я - Марьян" тут же подумал, что будет пустая пыхатая трепотня на тему маю право...

Почему ты так ненавидишь всё украинское ?
И так хаваешь всё российское ?

И да, почему ты не в РФ, а в Германии ?
Видимо, настоящий российский патриот любит РФ только из Германии :)

Кстати, верховенство права - это главная особенность современного общества

Но ты живешь в стране, где есть верховенство права
Ничего не жмёт ?

Ты сейчас живешь в стране, где есть верховенство права, но осуждаешь видео, в котором описывается верховенство права

Ты себе забил мозги всякой дурью. Если ты действительно врач, хрен я к тебе захочу придти лечится


верховенство права - это главная особенность современного общества.

Це не про Україну.

живешь в стране, где есть верховенство права

можна уточнити назву?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:58

Вшивий про баню запитує?

  flyman написав:живешь в стране, где есть верховенство права

можна уточнити назву?

Мух не виконує Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", ЗУ "Про оборону України".
Право не працює.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:03

  vitaliian написав:Знаю что здоровые люди так себя не ведут.
А Вы в курсе что большинство маньяков, после обследования признаются вменяемыми? Болезнь это условное название его действий и мыслей. Врачебной проблемы там нет, если касаться именно проблемы которую Вы имеете ввиду.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:05

  otg написав:
  vitaliian написав:Знаю что здоровые люди так себя не ведут.
А Вы в курсе что большинство маньяков, после обследования признаются вменяемыми? Болезнь это условное название его действий и мыслей. Врачебной проблемы там нет, если касаться именно проблемы которую Вы имеете ввиду.

К тебе это тоже относится
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:11

otg вы очень ограничены в этом вопросе. Болезнь - многогранное понятие. С точки зрения медицины шизофреник = больной, но с точки зрения законодательства - нет. Он не ограничивается в большинстве прав, может брать кредиты в банках, заводить семью, получать образование, голосовать на выборах, баллотироваться на высший пост и т.д.

Шизофрения - процессуальное заболевание, которое до первого нарушения УК Закон не интересует. Отсюда такой разрыв трактовок, в котором вы сами запутались, но решили поумничать что это круто знаете. Врач видит маньяка за десятки лет до первой манифестации, но сделать по закону ничего не может.

дискуссию с вами заканчиваю. Болезни пуйла ваша тема, а не моя. Вы на нее и пишите.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:19

  vitaliian написав:otg вы очень ограничены в этом вопросе и в других вопросах тоже, а на форуме самоутверждаетесь за чей то счёт.
Я уже по моему рассказывал, мне поздно утверждаться :)Тем более на форуме где одни ПТУшники и прапорщики. Я очень редко захожу, но режет в глаза Ваше не понимание происходящего. Без обид, Вас считаю немного образованней чем вся эта шушара. Но... Ладно не буду Вас переубеждать. Верьте в то что придумали себе. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:24

вікно можливостей закрилося

flyman
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