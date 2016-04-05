Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:11

otg вы очень ограничены в этом вопросе. Болезнь - многогранное понятие. С точки зрения медицины шизофреник = больной, но с точки зрения законодательства - нет. Он не ограничивается в большинстве прав, может брать кредиты в банках, заводить семью, получать образование, голосовать на выборах, баллотироваться на высший пост и т.д.



Шизофрения - процессуальное заболевание, которое до первого нарушения УК Закон не интересует. Отсюда такой разрыв трактовок, в котором вы сами запутались, но решили поумничать что это круто знаете. Врач видит маньяка за десятки лет до первой манифестации, но сделать по закону ничего не может.



дискуссию с вами заканчиваю. Болезни пуйла ваша тема, а не моя. Вы на нее и пишите.