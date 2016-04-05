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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3210321132123213
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:50

  Hotab написав:
  edvardd написав:мои дачники огорчили, вроде как орки захватили Плавни, это получается что моя дача сейчас на линии фронта

Зображення
ЛБЗ станом на вчора.

Думаю ваші джерела пистять.

да я как бы и рад бы, но в начале декабря, в мою сторону работал 120й миномёт, время выход-вход 6-7 секунд, приходы были громкие - до километра скорость мины 300 м/с + она не по прямой летит...таки помидоры, может конечно дрг, но миномёт весит 210 кг...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:50

  Успіх написав:
  Bolt написав:Или тут только Долярчик хитросделанный?

Був би я хитрозробленим, то був би зараз в Мілані, чи Відні :wink: :mrgreen: - але чомусь(?) я ще зранку був близенько Бахмута... - а на моменті, трохи далі від нього...
:D

США: «Одержимость» Пригожина Бахмутом обусловлена его стремлением захватить контроль над соляными и гипсовыми месторождениями

Власти США считают, что стремление ЧВК Вагнера захватить Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои, продиктовано «одержимостью» основателя ЧВК Евгения Пригожина взять под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области. Об этом Reuters сообщил официальный представитель Белого дома, имя которого не называется.

Издание «Радио Свобода»* предположило, что речь идет об Артемовском соляном месторождении — крупнейшем в Европе, — расположенном как раз недалеко от Бахмута. Также издание обращает внимание, что в последнее время в районе города Соледар, где расположенно предприятие по переработке соли «Артемсоль», увеличилась интенсивность боевых действий, в которых непосредственное участие принимают бойцы ЧВК. Информацию о боях за Соледар также подтвердил Евгений Пригожин.

Помимо этого, представитель Белого дома также привел оценку потерь наемников ЧВК Вагнера. По его словам, за время войны были убиты более четырех тысяч бойцов ЧВК, еще около десяти тысяч получили ранения. Более тысячи вгнеровцев погибли за последний месяц только под Бахмутом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:54

До речі тут - 99% ПРАВДА!

От я намагаюсь тут 10міс. натяками натякнути на всі проблеми, які РЕАЛЬНІ і дуже жорсткі/актуальні...
А тут просто все по полицях 👍
(можна з 5ї, чи 6ї хвилини дивитись/слухати)

ДумайТЕ!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:05

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  vitaliian написав: захватить Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои

Соснуть вони, а не захватять Бахмут!
Тут явно наша перевага чується і чулась ще з першого дня, від коли я приїхав...

100500 одиниць різнокалібрної закордонної техніки нагнали... - та тут хіба що "повномасштабний пункт утилізації чмобіків" відкрили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:12

⚡️Офіційно: США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $3 млрд — Білий дім.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:24

  flyman написав:

З одного боку - і цікаву думку висловлює(що-до подальшого розвитку війни), а з іншого - не не каже "а як мало би бути?!"
Тобто - "критикуючи - пропонуй!"©
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:26

  Успіх написав:
  flyman написав:

З одного боку - і цікаву думку висловлює(що-до подальшого розвитку війни), а з іншого - не не каже "а як мало би бути?!"
Тобто - "критикуючи - пропонуй!"©

відновити дію Конституції, зменшити податки (5-10 Балашов це перейняв), перейти на "народний капіталізм" ...
flyman
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