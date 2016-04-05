США: «Одержимость» Пригожина Бахмутом обусловлена его стремлением захватить контроль над соляными и гипсовыми месторождениями



Власти США считают, что стремление ЧВК Вагнера захватить Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои, продиктовано «одержимостью» основателя ЧВК Евгения Пригожина взять под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области. Об этом Reuters сообщил официальный представитель Белого дома, имя которого не называется.



Издание «Радио Свобода»* предположило, что речь идет об Артемовском соляном месторождении — крупнейшем в Европе, — расположенном как раз недалеко от Бахмута. Также издание обращает внимание, что в последнее время в районе города Соледар, где расположенно предприятие по переработке соли «Артемсоль», увеличилась интенсивность боевых действий, в которых непосредственное участие принимают бойцы ЧВК. Информацию о боях за Соледар также подтвердил Евгений Пригожин.



Помимо этого, представитель Белого дома также привел оценку потерь наемников ЧВК Вагнера. По его словам, за время войны были убиты более четырех тысяч бойцов ЧВК, еще около десяти тысяч получили ранения. Более тысячи вгнеровцев погибли за последний месяц только под Бахмутом.

