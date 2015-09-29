27 липня 2020-го розпочався черговий "повний та всеосяжний режим припинення вогню", Росія протрималася пів години. Близько 00:20 росіяни обстріляли підрозділи 36 бригади, ще один обстріл влаштували вранці. З 27 липня 2020-го до 27 липня 2021-го зафіксовано понад 2000 ворожих обстрілів, наголосила Маляр.
Да ладно ... Наконец-то рассмотрели, что РФ не соблюдает перемирие
Может вспомнят, кто же в 2020 объявлял перемирие ? И кто искал в глазах Путина мир ?
А хто ж це розгледів, що "что РФ (не) соблюдает перемирие"?
Дивимось уважно: *"Справді, ми не маємо результатів мінських угод за винятком припинення вогню..."- сказав Порошенко
Хоча і РНБО сьогоднішнього складу колись (03.08.2020, 16:26) заявляло отаке: "За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.
На відміну від попередніх «різдвяного», «хлібного», «шкільного» та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат." https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4656.html
З.и. у заяві МОУ (точніше представниці МОУ Маляр в Телеграмі) мова йде про те, що саме рашисти зривали усі "перемир'я". Зривали! (Представниця Міноборони наголосила, що всі "перемир'я" були зірвані навмисними діями армії РФ.) Й наводяться факти. Так воно так і є!
Комусь треба навчитися розуміти хоча б просто текст... Якщо є претензії до Маляр, то треба наводити факти конкретно її перевзуття)).
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 06 січ, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:мои дачники огорчили, вроде как орки захватили Плавни, это получается что моя дача сейчас на линии фронта
ЛБЗ станом на вчора.
Думаю ваші джерела пистять.
да я как бы и рад бы, но в начале декабря, в мою сторону работал 120й миномёт, время выход-вход 6-7 секунд, приходы были громкие - до километра скорость мины 300 м/с + она не по прямой летит...таки помидоры, может конечно дрг, но миномёт весит 210 кг...
Это называется "если факты не укладываются в теорию - тем хуже для фактов":-)))))