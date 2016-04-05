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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3212321332143215
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:16

Що отримає Україна

У межах нового пакету допомоги США нададуть Україні:

50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів;
100 бронетранспортерів M113;
55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);
138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами;
70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів;
10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
ракети ППО RIM-7;
4 000 авіаційних ракет Zuni;
близько 2 000 протитанкових ракет;
снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
протипіхотні боєприпаси Claymore;
прилади нічного бачення та оптика;
запчастини та інше польове обладнання.

https://24tv.ua/paket-dopomogi-vid-ssha ... o_n2232312
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:31

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
  juristkostya написав:Маляр никому не интересна на фоне вашего любимого бездаря

Знов Ваші улюблені фантазії зі стелі - тепер про "любимого".

Оперуйте фактами. Навіщо ця демагогія? Вже вкотре запитую (навіщо фантазуєте?).

Вот и я спрашиваю: зачем вы впадаете в демагогию "докажите, где Маляр переоделась" , когда понятно, что позиция Маляр никакого самостоятельного значения не имеет?

Вкотре застосовуєте ухилення від відповіді на питання.

(Стосовно ж Маляр -- оце Ваше "когда понятно" і є чистим яскравим демагогічним прийомом. Кому понятно?))
Мені ні. Бо я припускаю, що по якомусь окремому питанню Маляр цілком може висловлювати свою власну позицію. Тим паче в Телеграмі.

Якщо ж є бажання "упіймати" на перевзутті президента, то треба відштовхуватися від офіційних заяв.
Тим паче проблем з цим нема.)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:41

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