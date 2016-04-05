У межах нового пакету допомоги США нададуть Україні:
50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів;
100 бронетранспортерів M113;
55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);
138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами;
70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів;
10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
ракети ППО RIM-7;
4 000 авіаційних ракет Zuni;
близько 2 000 протитанкових ракет;
снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
протипіхотні боєприпаси Claymore;
прилади нічного бачення та оптика;
запчастини та інше польове обладнання.