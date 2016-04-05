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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3212321332143215
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:16

Що отримає Україна

У межах нового пакету допомоги США нададуть Україні:

50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів;
100 бронетранспортерів M113;
55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);
138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами;
70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів;
10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
ракети ППО RIM-7;
4 000 авіаційних ракет Zuni;
близько 2 000 протитанкових ракет;
снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
протипіхотні боєприпаси Claymore;
прилади нічного бачення та оптика;
запчастини та інше польове обладнання.

https://24tv.ua/paket-dopomogi-vid-ssha ... o_n2232312
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:31

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
  juristkostya написав:Маляр никому не интересна на фоне вашего любимого бездаря

Знов Ваші улюблені фантазії зі стелі - тепер про "любимого".

Оперуйте фактами. Навіщо ця демагогія? Вже вкотре запитую (навіщо фантазуєте?).

Вот и я спрашиваю: зачем вы впадаете в демагогию "докажите, где Маляр переоделась" , когда понятно, что позиция Маляр никакого самостоятельного значения не имеет?

Вкотре застосовуєте ухилення від відповіді на питання.

(Стосовно ж Маляр -- оце Ваше "когда понятно" і є чистим яскравим демагогічним прийомом. Кому понятно?))
Мені ні. Бо я припускаю, що по якомусь окремому питанню Маляр цілком може висловлювати свою власну позицію. Тим паче в Телеграмі.

Якщо ж є бажання "упіймати" на перевзутті президента, то треба відштовхуватися від офіційних заяв.
Тим паче проблем з цим нема.)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:41

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 00:17

Министр обороны Украины Резников обновил данные по запасам российских ракет.

Осталось под 60 "Калибров" и под 120 "Х-101/Х-555".

Если верить Минобороны Украины, то этого хватит ровно на три обстрела (в последнее время обычно за раз запускают около 40 "Х" и 20 "Калибров"). После этого обстрелы уже будут по мере производства новых ракет (до 30 "Х" в месяц и до 20 "Калибров"). Или придётся подбирать другие комбинации ракет, но это будет непросто, потому что, видимо, у пары "Х"/"Калибры" лучшее соотношение цена/точность.

Считаем.

Последнее обновление было 22 ноября. С тех пор было 4 массированных обстрела (23 ноября, 5, 16, 29 декабря) + ограниченный обстрел 31 декабря.
https://twitter.com/oleksiireznikov/sta ... 0040109058


росія найближчим часом хоче мобілізувати ще півмільйона людей, — представник ГУР Скибицький

Так, до вже мобілізованих 300 тисяч чоловік планує додати ще 500 тисяч призовників.

Україна очікує, що останню хвилю мобілізації в росії буде оголошено 15 січня після зимових свят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 07:27

  vitaliian написав:
Министр обороны Украины Резников обновил данные по запасам российских ракет.

Осталось под 60 "Калибров" и под 120 "Х-101/Х-555".

Если верить Минобороны Украины, то этого хватит ровно на три обстрела.

Верить никому нельзя. Мне - можно)

Україна очікує, що останню хвилю мобілізації в росії буде оголошено 15 січня після зимових свят.


Незрозуміло навіщо Украіні очікувати мобілізації в Росії ? Потрібно оголошувати свою та викинути москалів за Урал. Зброї та запасів нам надали достатньо , зрозуміло якщо цю зброю наші керманичі не перепродали далі.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 07:45

  detroytred написав: Кому понятно?))
Мені ні.

Печально. Хотя, я должен был догадаться и сам....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 07:47

  Izya Cy написав:Незрозуміло навіщо Украіні очікувати мобілізації в Росії ? Потрібно оголошувати свою

Вы как-то проспали 24.02.22г, судя по всему...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 08:15

  pesikot написав:
  antey1969 написав:Что-то все сегодня нам вдруг стали наперебой БТРы и БМПхи обещать.
Похоже, скоро надо ждать обострения.

А до этого, что, была легкая прогулка ?

С выносом энергетики

А теперь будет обострение ...
Тьфу, бля ...


про танки шла речь еще в марте...но немцы категорично :никогда Украина не получит танки от Германии (это был сигнал кому? *уйлу...правильно) давали только ПЗРК
в июне нам начали поставлять гаубицы 777 и сау
в сентябре-октябре срездства ПВО/ПРО
в январе дошло дело и до БТР/БМП
если помните, в прошлом году немцы поставили свои БТР Греции, чтобы та передала нам БТР1
вчера поляки пообещали поставить танки Леопард (если Германия даст добро)
https://www.unian.ua/world/polshcha-rozglyadaye-zapit-ukrajini-pro-peredachu-tankiv-leopard-wsj-12101430.html
сами поляки закупают танки в Южной Корее (как получат , тогда передадут немецкие нам)


США поки не планують передавати Україні основні бойові американські танки Abrams, але й не виключають таких поставок, випливає з відповіді представниці Пентагону Лори Купер під час брифінгу 6 січня."Ми повинні бути в курсі технічного обслуговування та підтримки танків, і, звичайно, ми знаємо, що танк Abrams, крім того, що він пожирає бензин, досить складний в обслуговуванні", - сказала вона.

Разом з тим США весь час враховують потреби ЗСУ.

"(Ми хочемо) подивитися, де ми всі можемо підтримати Україну. Але знову ж таки, ми вже робимо це з танками Т-72. А тепер ми бачимо і Францію з їхніми легкими танками", - додала вона.


танки Абрамс сложные в эксплуатации и обслуживании, а для египтян или для кувейтцев (хотя врядли арабы сами сидят с танках-пакистанцы/или еще какие гостарбайтеры)

Операторы Абрамс в мире:
Австралия — 59 M1A1 AIM, по состоянию на 2017 год[70]. Куплены в 2006 году для замены танков Leopard 1A3. Поставлены из состава ВС США[71] Дополнительно австралийцы намерены закупить до 2025 года 75 танков M1A2 Abrams для замены M1A1.[72]
Египет (производятся по лицензии) — 1130 M1A1, по состоянию на 2021 год[73]
Ирак — около 100 M1A1, по состоянию на 2017 год[74]
Кувейт — 218 M1A2 по состоянию на 2017 год[75]
Марокко — 222 M1A1SA, по состоянию на 2021 год[76]
Саудовская Аравия — около 450 M1A2 и M1A2S, по состоянию на 2021 год[77].
США — 750 M1A1 SA, 1605 M1A2 SEPv2, 154 M1A2C, 113 M1ABV, 51 M1074 (
[78]


Польша уже имеет 7+28 учебных танка , на которых тренируются польские танкисты (а почему там нет украинских танкистов, или есть?)
По состоянию на июль 2022 года в Польшу уже поставлено 7 арендованных учебных танков. 28 танков в варианте М1А2 SEP v.2 в июле 2022 года сдано в аренду танкистам до начала основных поставок.[81]
сколько стоит взять в аренду Абрамс?

Украина за 10 месяцев прошла путь: ПЗРК-Губицы(777)/HIMARS-NASAMS-БМП Bradley/AMX-10 RC

через месяц будут танки 100%, может на последней версии, но у США
более 3700 M1A1/M1A2 на хранении)
=пришло время :снимать с хранения :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 08:20

  Izya Cy написав:
Незрозуміло навіщо Украіні очікувати мобілізації в Росії ? Потрібно оголошувати свою та викинути москалів за Урал. Зброї та запасів нам надали достатньо , зрозуміло якщо цю зброю наші керманичі не перепродали далі.


почав активно накидавати на вентілятор
почни з себе
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:про танки шла речь еще в марте...но немцы категорично :никогда Украина не получит танки от Германии (это был сигнал кому? *уйлу...правильно) давали только ПЗРК
в июне нам начали поставлять гаубицы 777 и сау
в сентябре-октябре срездства ПВО/ПРО
в январе дошло дело и до БТР/БМП

Причина щедрості Німеччини
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7153578/
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