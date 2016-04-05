У межах нового пакету допомоги США нададуть Україні:
50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів; 100 бронетранспортерів M113; 55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP); 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV); 18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами; 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів; 500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів; 1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM); 36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів; 10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів; додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS); ракети ППО RIM-7; 4 000 авіаційних ракет Zuni; близько 2 000 протитанкових ракет; снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; прилади нічного бачення та оптика; запчастини та інше польове обладнання.
juristkostya написав:Маляр никому не интересна на фоне вашего любимого бездаря
Знов Ваші улюблені фантазії зі стелі - тепер про "любимого".
Оперуйте фактами. Навіщо ця демагогія? Вже вкотре запитую (навіщо фантазуєте?).
Вот и я спрашиваю: зачем вы впадаете в демагогию "докажите, где Маляр переоделась" , когда понятно, что позиция Маляр никакого самостоятельного значения не имеет?
Вкотре застосовуєте ухилення від відповіді на питання.
(Стосовно ж Маляр -- оце Ваше "когда понятно" і є чистим яскравим демагогічним прийомом. Кому понятно?)) Мені ні. Бо я припускаю, що по якомусь окремому питанню Маляр цілком може висловлювати свою власну позицію. Тим паче в Телеграмі.
Якщо ж є бажання "упіймати" на перевзутті президента, то треба відштовхуватися від офіційних заяв. Тим паче проблем з цим нема.)
Министр обороны Украины Резников обновил данные по запасам российских ракет.
Осталось под 60 "Калибров" и под 120 "Х-101/Х-555".
Если верить Минобороны Украины, то этого хватит ровно на три обстрела (в последнее время обычно за раз запускают около 40 "Х" и 20 "Калибров"). После этого обстрелы уже будут по мере производства новых ракет (до 30 "Х" в месяц и до 20 "Калибров"). Или придётся подбирать другие комбинации ракет, но это будет непросто, потому что, видимо, у пары "Х"/"Калибры" лучшее соотношение цена/точность.
Министр обороны Украины Резников обновил данные по запасам российских ракет.
Осталось под 60 "Калибров" и под 120 "Х-101/Х-555".
Если верить Минобороны Украины, то этого хватит ровно на три обстрела.
Верить никому нельзя. Мне - можно)
Україна очікує, що останню хвилю мобілізації в росії буде оголошено 15 січня після зимових свят.
Незрозуміло навіщо Украіні очікувати мобілізації в Росії ? Потрібно оголошувати свою та викинути москалів за Урал. Зброї та запасів нам надали достатньо , зрозуміло якщо цю зброю наші керманичі не перепродали далі.
antey1969 написав:Что-то все сегодня нам вдруг стали наперебой БТРы и БМПхи обещать. Похоже, скоро надо ждать обострения.
А до этого, что, была легкая прогулка ?
С выносом энергетики
А теперь будет обострение ... Тьфу, бля ...
про танки шла речь еще в марте...но немцы категорично :никогда Украина не получит танки от Германии (это был сигнал кому? *уйлу...правильно) давали только ПЗРК в июне нам начали поставлять гаубицы 777 и сау в сентябре-октябре срездства ПВО/ПРО в январе дошло дело и до БТР/БМП если помните, в прошлом году немцы поставили свои БТР Греции, чтобы та передала нам БТР1 вчера поляки пообещали поставить танки Леопард (если Германия даст добро) https://www.unian.ua/world/polshcha-rozglyadaye-zapit-ukrajini-pro-peredachu-tankiv-leopard-wsj-12101430.html сами поляки закупают танки в Южной Корее (как получат , тогда передадут немецкие нам)
США поки не планують передавати Україні основні бойові американські танки Abrams, але й не виключають таких поставок, випливає з відповіді представниці Пентагону Лори Купер під час брифінгу 6 січня."Ми повинні бути в курсі технічного обслуговування та підтримки танків, і, звичайно, ми знаємо, що танк Abrams, крім того, що він пожирає бензин, досить складний в обслуговуванні", - сказала вона.
Разом з тим США весь час враховують потреби ЗСУ.
"(Ми хочемо) подивитися, де ми всі можемо підтримати Україну. Але знову ж таки, ми вже робимо це з танками Т-72. А тепер ми бачимо і Францію з їхніми легкими танками", - додала вона.
танки Абрамс сложные в эксплуатации и обслуживании, а для египтян или для кувейтцев (хотя врядли арабы сами сидят с танках-пакистанцы/или еще какие гостарбайтеры)
Операторы Абрамс в мире:
Австралия — 59 M1A1 AIM, по состоянию на 2017 год[70]. Куплены в 2006 году для замены танков Leopard 1A3. Поставлены из состава ВС США[71] Дополнительно австралийцы намерены закупить до 2025 года 75 танков M1A2 Abrams для замены M1A1.[72] Египет (производятся по лицензии) — 1130 M1A1, по состоянию на 2021 год[73] Ирак — около 100 M1A1, по состоянию на 2017 год[74] Кувейт — 218 M1A2 по состоянию на 2017 год[75] Марокко — 222 M1A1SA, по состоянию на 2021 год[76] Саудовская Аравия — около 450 M1A2 и M1A2S, по состоянию на 2021 год[77]. США — 750 M1A1 SA, 1605 M1A2 SEPv2, 154 M1A2C, 113 M1ABV, 51 M1074 ( [78]
Польша уже имеет 7+28 учебных танка , на которых тренируются польские танкисты (а почему там нет украинских танкистов, или есть?)
По состоянию на июль 2022 года в Польшу уже поставлено 7 арендованных учебных танков. 28 танков в варианте М1А2 SEP v.2 в июле 2022 года сдано в аренду танкистам до начала основных поставок.[81]
сколько стоит взять в аренду Абрамс?
Украина за 10 месяцев прошла путь: ПЗРК-Губицы(777)/HIMARS-NASAMS-БМП Bradley/AMX-10 RC
через месяц будут танки 100%, может на последней версии, но у США
Izya Cy написав: Незрозуміло навіщо Украіні очікувати мобілізації в Росії ? Потрібно оголошувати свою та викинути москалів за Урал. Зброї та запасів нам надали достатньо , зрозуміло якщо цю зброю наші керманичі не перепродали далі.
почав активно накидавати на вентілятор почни з себе
prodigy написав:про танки шла речь еще в марте...но немцы категорично :никогда Украина не получит танки от Германии (это был сигнал кому? *уйлу...правильно) давали только ПЗРК в июне нам начали поставлять гаубицы 777 и сау в сентябре-октябре срездства ПВО/ПРО в январе дошло дело и до БТР/БМП