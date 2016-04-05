Додано: Суб 07 січ, 2023 08:15

pesikot написав: antey1969 написав: Что-то все сегодня нам вдруг стали наперебой БТРы и БМПхи обещать.

Похоже, скоро надо ждать обострения. Что-то все сегодня нам вдруг стали наперебой БТРы и БМПхи обещать.Похоже, скоро надо ждать обострения.

А до этого, что, была легкая прогулка ?



С выносом энергетики



А теперь будет обострение ...

Тьфу, бля ... А до этого, что, была легкая прогулка ?С выносом энергетикиА теперь будет обострение ...Тьфу, бля ...

США поки не планують передавати Україні основні бойові американські танки Abrams, але й не виключають таких поставок, випливає з відповіді представниці Пентагону Лори Купер під час брифінгу 6 січня."Ми повинні бути в курсі технічного обслуговування та підтримки танків, і, звичайно, ми знаємо, що танк Abrams, крім того, що він пожирає бензин, досить складний в обслуговуванні", - сказала вона.



Разом з тим США весь час враховують потреби ЗСУ.



"(Ми хочемо) подивитися, де ми всі можемо підтримати Україну. Але знову ж таки, ми вже робимо це з танками Т-72. А тепер ми бачимо і Францію з їхніми легкими танками", - додала вона.

Австралия — 59 M1A1 AIM, по состоянию на 2017 год[70]. Куплены в 2006 году для замены танков Leopard 1A3. Поставлены из состава ВС США[71] Дополнительно австралийцы намерены закупить до 2025 года 75 танков M1A2 Abrams для замены M1A1.[72]

Египет (производятся по лицензии) — 1130 M1A1, по состоянию на 2021 год[73]

Ирак — около 100 M1A1, по состоянию на 2017 год[74]

Кувейт — 218 M1A2 по состоянию на 2017 год[75]

Марокко — 222 M1A1SA, по состоянию на 2021 год[76]

Саудовская Аравия — около 450 M1A2 и M1A2S, по состоянию на 2021 год[77].

США — 750 M1A1 SA, 1605 M1A2 SEPv2, 154 M1A2C, 113 M1ABV, 51 M1074 (

[78]

По состоянию на июль 2022 года в Польшу уже поставлено 7 арендованных учебных танков. 28 танков в варианте М1А2 SEP v.2 в июле 2022 года сдано в аренду танкистам до начала основных поставок.[81]

более 3700 M1A1/M1A2 на хранении)

про танки шла речь еще в марте...но немцы категорично :никогда Украина не получит танки от Германии (это был сигнал кому? *уйлу...правильно) давали только ПЗРКв июне нам начали поставлять гаубицы 777 и саув сентябре-октябре срездства ПВО/ПРОв январе дошло дело и до БТР/БМПесли помните, в прошлом году немцы поставили свои БТР Греции, чтобы та передала нам БТР1вчера поляки пообещали поставить танки Леопард (если Германия даст добро)сами поляки закупают танки в Южной Корее (как получат , тогда передадут немецкие нам)танки Абрамс сложные в эксплуатации и обслуживании, а для египтян или для кувейтцев (хотя врядли арабы сами сидят с танках-пакистанцы/или еще какие гостарбайтеры)Польша уже имеет 7+28 учебных танка , на которых тренируются польские танкисты (а почему там нет украинских танкистов, или есть?)сколько стоит взять в аренду Абрамс?Украина за 10 месяцев прошла путь: ПЗРК-Губицы(777)/HIMARS-NASAMS-БМП Bradley/AMX-10 RCчерез месяц будут танки 100%, может на последней версии, но у США=пришло время :снимать с хранения