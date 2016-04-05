prodigy написав:про танки шла речь еще в марте...но немцы категорично :никогда Украина не получит танки от Германии (это был сигнал кому? *уйлу...правильно) давали только ПЗРК в июне нам начали поставлять гаубицы 777 и сау в сентябре-октябре срездства ПВО/ПРО в январе дошло дело и до БТР/БМП
это ведь не тайный звонок, пресс служба тут же отчиталась... со стороны Украины действия Шольца выглядят ущербно-как имитация "миротворческой деятельности", аналогично Эрдоган (Эрдоган не чета Шольцу, он жосткий(жестокий) для чего "болтовня о мире"-это завеса для реальной темы разговора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудил войну в Украине.
Согласно сообщению, во время телефонного разговора обсуждались турецко-российские отношения, в частности энергетические, а также региональные вопросы, в частности российско-украинская война и Сирия.
В разговоре Эрдоган отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты, такими он назвал инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Эрдоган также заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".
Что касается энергетических вопросов, Эрдоган сказал, что РФ и Турция укрепили и продолжают укреплять инфраструктуру для создания хаба природного газа в Турции, и заявил, что они стремятся завершить дорожную карту и сделать конкретные шаги для реализации этого проекта как можно скорее.
Эрдоган(Турция) зарабатывает на войне: на украинском зерне (до 20%), на российском газе (20-25%), даже на обмене пленными (логистические услуги)
для путина:видением справедливого решения является совершить самоубийство, никакого другого справедливого решения нет
В ніч проти 6 січня до білорусі у 15 вагонах прибули близько 800 солдатів з росії. Крім того, за останню добу рф відправила ще три ешелони з технікою та особовим складом до білорусі. Серед техніки помічені: Урали, КамАЗи, БТРи, бензовози.