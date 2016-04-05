Голова комітету з питань оборони фінського парламенту Антті Гяккінен заявив, що Фінляндія також повинна надати Україні бойові танки Leopard 2, але за умови, якщо на такий крок підуть й інші європейські держави.
fler написав:В ніч проти 6 січня до білорусі у 15 вагонах прибули близько 800 солдатів з росії. Крім того, за останню добу рф відправила ще три ешелони з технікою та особовим складом до білорусі. Серед техніки помічені: Урали, КамАЗи, БТРи, бензовози.
Це все має згоріти ще на території ворога, а не у наших нових Бучах/Ірпенях.
edvardd написав:но в начале декабря, в мою сторону работал 120й миномёт, время выход-вход 6-7 секунд, приходы были громкие - до километра скорость мины 300 м/с
Могли бы вы привести свои рассчеты, что на что вы тут умножали??
Меня так улыбает, когда публика свой детский опыт рассчетов "молния- гром , скорость звука 335 м/с" начинает переносить на ситуации, где они вспышку не видят.
Я вам покажу сейчас методику, как оно должно считаться. Только учтите, что 300м/с - это скорость на вылете. Дальше мина тормозится. Кроме того, 300м/с - это скорость воздушная, а вот путевая (по поверхности земли) будет существенно меньше из-за угла наклона траектории ее полета (необходимо 300 умножить на косинус угла наклона траектории) . Потому итоговый результат не попадет в ТТХ миномета.
Итак, Х - расстояние от места выстрела до наблюдателя (вас). 335м/с скорость звука. 300 м/с скорость полета мины (она меньше в среднем, но вы приводите эту цифру , ею и оперируем). Итак, время прилета звука выстрела к вам Х/335 Время прилета мины к вам (точнее возле вас, не к вам, вы ведь живы ещё) Х/300.
Задержка во времени вы насчитали 6 сек.
Составляем уравнение Х/300 - Х/335 = 6
Надеюсь вы умеете приводить к общему знаменателю и решать такие уравнения. Х=17228 метров. Цифра превышает возможности миномета. Но ведь я вас предупреждал, что средняя скорость полета мины меньше, чем 300м/с.
А у вас что вышло? Что и как вы считали? И давайте на будущее, имея слабую базу по физике, аккуратнее определять на слух Эскалибур, Хаймарс и прочие Байрактары.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 07 січ, 2023 11:44, всього редагувалось 2 разів.
Ситуация в Бахмуте от сражающихся там бойцов ВСУ. Вместо наемников "Группы Вагнера" на город начали наступать кадровые российские военные, однако ВСУ все равно наносит им тяжелые потери. https://t.me/yigal_levin/38448
Цитата из вражеского канала
Новый пакет западной военной помощи Украине довольно серьёзный...
...Поэтому я и говорю, что война проиграна. Кто всё это делать будет? Я? Не потяну. На умы едва получается влиять.
Аеродрому "Енгельс" урочисто подарували ікону Миколая Чудотворця, яка має підтримувати моральний дух військових, особливо, якщо на аеродром знову завітає "бавовна". До Енгельса завезли нову "ППО": тепер летовище охоронятиме ікона
ПС. Найближчим часом влада Білорусі може розпочати мобілізацію, щоб підтримати ЗС РФ у війні проти України. Про це повідомив в інтерв'ю виданням RND білоруський опозиційний політик Павло Латушко, який зараз мешкає у Варшаві. Колишній міністр культури Білорусі Латушко є членом кабінету лідерки опозиції Світлани Тихановської у вигнанні. Посилаючись на джерела в Мінську, Латушко стверджує, що всіх співробітників, які підкоряються білоруському МВС, оперативно попросили здати паспорти."Це означає, що ці люди не зможуть залишити територію Білорусі в разі їхньої мобілізації", — сказав Латушко. Також раніше з Білорусі повідомляли, що білоруським медикам почали вручати "мобілізаційні розпорядження". Це означає, що медики одержують вказівки, куди їм треба з'явитися в разі оголошення мобілізації. Отримання наказу накладає певні зобов'язання, ці люди в разі мобілізації не зможуть виїхати з країни.
Наиболее, пожалуй, волнующий сегодня в России вопрос - будет ли новая волна мобилизации? Вопрос непраздный, тем более, что президент уверенно сказал, что ее не будет.
Опыт подсказывает, что после таких уверенных слов всё будет происходить ровно наоборот. Случаев, когда президент говорит правду, припоминается гораздо меньше, чем когда он лжет.
Логика, конечно, говорит, что как и первая мобилизация, вторая и все последующие практического смысла не имеют. Времена хождения большими толпами на редуты давно прошли. Но если ничего другого нет, то остается последний вариант - забрасывать телами.
Проблема носит сугубо статистический характер. Страна с деградирующей экономикой не может иметь современную армию. Россия в 2020 году экспортировала нефти и газа на сумму менее 100 млрд долларов: 72 и 25 млрд соответственно. Китай только смартфонов в 2020 году экспортировал на сумму в 125 млрд долларов. Высокотехнологичный экспорт России (электроника, машиностроение и станкостроение) составляет сумму меньше 10 млрд долларов, в то время как Вьетнам экспортирует этих товаров на 30 млрд долларов, а Китай - вообще на полтриллиона.
Минимальная зарплата в России ниже, чем в трети стран Африки и половине стран Латинской Америки, то есть - ёмкость российского рынка критически низкая.
Может ли такая страна иметь современную армию? Да еще в ситуации, когда три четверти отпущенных на перевооружение денег банально расхищены? Когда ни одна военная программа не работает, а единичные образцы вооружений и техники с помпой ставятся на вооружение в парадные расчеты. На большее их просто нет в природе.
Естественно, что поставив задачу разгрома украинских вооруженных сил, которые подпитываются совокупной помощью порядка пятидесяти стран, имеющих на всех порядка 40-45 процентов мирового ВВП, никаких иных способов ведения борьбы, кроме доисторического людского навала, у Кремля просто нет.
Сунь-Цзы сказал: «Война не любит продолжительности», из чего следует довольно логичное следствие - лучше быстро проиграть, чем мучительно и медленно выигрывать. А если выигрыш при этом недостижим и выглядит фантастикой - то затянутый конфликт в конечном итоге добьет агрессора.
Но российское руководство далеко от здравого смысла и логики. Поэтому вопрос: возможна ли в ближайшее время новая мобилизация имеет высочайшую вероятность положительного на него ответа.
Hotab Если брать угол установки миномёта под 60грд, и среднюю скорость около 220м/с то расстояние под 4км выходит. На практике до двукратной погрешности может быть, от "синие поставили миномёт" до прилёта за километр от дачи Эдика и сбитого секундомера