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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3213321432153216
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Если брать угол установки миномёта под 60грд, и среднюю скорость около 220м/с то расстояние под 4км выходит

Частный случай такой имеет право на жизнь.
Я таких углов установки и средних скоростей мины могу придумать сколько угодно и цифры дальности до миномета будут плясать по всему диапазону ТТХ миномета Сани: от 0.41 км до 7.1 км.

Только зачем умничать, что 6-7 секунд дают нам хоть какую-то информацию? Не дают никакой.
Я не зря вспомнил о молнии.Вот если бы наблюдатель видел вдали вспышку от вылета града , а через 20 сек услышал звук его вылетов, то можно было бы говорить наверняка, что установка стоит на расстоянии 6700м. А тут что? Гадание пальцем в небо?

И это даже я не говорю , что сама формулировка "взрыв был громкий, значит меньше 1 км" звучит нелепо. Он может быть громкий в поле на даче и на 5 км. Это ж не в городе.
Hotab
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