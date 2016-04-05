Додано: Суб 07 січ, 2023 12:42

барабашов написав: Если брать угол установки миномёта под 60грд, и среднюю скорость около 220м/с то расстояние под 4км выходит Если брать угол установки миномёта под 60грд, и среднюю скорость около 220м/с то расстояние под 4км выходит

Частный случай такой имеет право на жизнь.Я таких углов установки и средних скоростей мины могу придумать сколько угодно и цифры дальности до миномета будут плясать по всему диапазону ТТХ миномета Сани: от 0.41 км до 7.1 км.Только зачем умничать, что 6-7 секунд дают нам хоть какую-то информацию? Не дают никакой.Я не зря вспомнил о молнии.Вот если бы наблюдатель видел вдали вспышку от вылета града , а через 20 сек услышал звук его вылетов, то можно было бы говорить наверняка, что установка стоит на расстоянии 6700м. А тут что? Гадание пальцем в небо?И это даже я не говорю , что сама формулировка "взрыв был громкий, значит меньше 1 км" звучит нелепо. Он может быть громкий в поле на даче и на 5 км. Это ж не в городе.