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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3214321532163217>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Если брать угол установки миномёта под 60грд, и среднюю скорость около 220м/с то расстояние под 4км выходит

Частный случай такой имеет право на жизнь.
Я таких углов установки и средних скоростей мины могу придумать сколько угодно и цифры дальности до миномета будут плясать по всему диапазону ТТХ миномета Сани: от 0.41 км до 7.1 км.

Только зачем умничать, что 6-7 секунд дают нам хоть какую-то информацию? Не дают никакой.
Я не зря вспомнил о молнии.Вот если бы наблюдатель видел вдали вспышку от вылета града , а через 20 сек услышал звук его вылетов, то можно было бы говорить наверняка, что установка стоит на расстоянии 6700м. А тут что? Гадание пальцем в небо?

И это даже я не говорю , что сама формулировка "взрыв был громкий, значит меньше 1 км" звучит нелепо. Он может быть громкий в поле на даче и на 5 км. Это ж не в городе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:05

  Hotab написав:И давайте на будущее, имея слабую базу по физике, аккуратнее определять на слух Эскалибур, Хаймарс и прочие Байрактары.
вот не надо унижать человека, который неоднократно утверждал, что может за месяц наладить выпуск ракет. Обидится и оставит страну без оборонного потенциала
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:15

  juristkostya написав:вот не надо унижать человека
а вы не завидуйте, не может всё ̶у̶н̶и̶ж̶е̶н̶и̶е̶ внимание доставаться вам
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:19

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:вот не надо унижать человека
а вы не завидуйте

Совет любопытный, но совсем неуместный.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:24

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:вот не надо унижать человека
а вы не завидуйте
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Вызывает вопросы эта картинка, ибо неоднократно заявлялось: "РФ удерживает в Средиземном море пять носителей "Калибров" с общим залпом в 76 ракет" Ударов с Средиземного моря не было, а тут по калибрам дают остаток 59.
Если верить картинке, то больше 2-х массированных ударов они нанести не смогут, но... Если верить. Грядут морозы, видимо они планируют нанести удар в аккурат под них. Легче тем у кого центральное отопление. Остальным надо пережить эти 2 удара.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:27

  otg написав:Легче тем у кого центральное отопление
какая оркам проблема поцелить в ТЭЦ?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:29

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 січ, 2023 13:38, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:30

  Hotab написав:И это даже я не говорю , что сама формулировка "взрыв был громкий, значит меньше 1 км" звучит нелепо. Он может быть громкий в поле на даче и на 5 км. Это ж не в городе.
100% После последнего прилета опросил очевидцев. Каждый из них слышал взрывы по своему. Одни говорили что первый громче, другие что второй. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:43

  vitaliian написав: какая оркам проблема поцелить в ТЭЦ?
Вы имеете ввиду котельни или электростанции? Ну слава богу по котельням пока не били и думаю не будут. Их слишком много, они пытаются гадить глобально. Тем у кого тепло от ТЭЦ естественно печально. В Ладыжине, например, была полная Ж. Да и на атомных, когда разбили систему подачи ээ. Люди готовили на улице, ибо кроме электроплит там ничего не предусмотрено. А вот с котельнями намного все лучше. Я уже рассказывал про когенеративные установки, которые поставил один директор ТКЭ за долго до войны. Я живу в частном доме, таким как я надо будет думать. Правда в прежние обстрелы у меня ниже 18 градусов в доме температура не опускалась. В среднем 20-22. Слава богу предвидел все это задолго до обстрелов. Но все может быть гораздо хуже. Надо бы еще запас какой то прикупить. Большой зачет Азербайджану. Дали нам приличное кол-во трансформаторов, хотя рашисты из штанов выпрыгивали.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що очікувати від нового спікера нижньої палати?
Investor_K
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