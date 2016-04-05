Додано: Суб 07 січ, 2023 13:43

vitaliian написав: какая оркам проблема поцелить в ТЭЦ? какая оркам проблема поцелить в ТЭЦ?

Вы имеете ввиду котельни или электростанции? Ну слава богу по котельням пока не били и думаю не будут. Их слишком много, они пытаются гадить глобально. Тем у кого тепло от ТЭЦ естественно печально. В Ладыжине, например, была полная Ж. Да и на атомных, когда разбили систему подачи ээ. Люди готовили на улице, ибо кроме электроплит там ничего не предусмотрено. А вот с котельнями намного все лучше. Я уже рассказывал про когенеративные установки, которые поставил один директор ТКЭ за долго до войны. Я живу в частном доме, таким как я надо будет думать. Правда в прежние обстрелы у меня ниже 18 градусов в доме температура не опускалась. В среднем 20-22. Слава богу предвидел все это задолго до обстрелов. Но все может быть гораздо хуже. Надо бы еще запас какой то прикупить. Большой зачет Азербайджану. Дали нам приличное кол-во трансформаторов, хотя рашисты из штанов выпрыгивали.