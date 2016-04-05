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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:03
Investor_K написав:
Що очікувати від нового спікера нижньої палати?
Будут инспектировать поставки оружия в Украину, что может его притормозить. Хотя х\з. Посмотрим.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:09
juristkostya написав: detroytred написав:
Кому понятно?))
Мені ні.
Печально. Хотя, я должен был догадаться и сам....
Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:
juristkostya написав: antey1969 написав:
Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара
Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:14
detroytred написав: juristkostya написав: antey1969 написав:
Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара
Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
https://www.rbc.ua/ukr/news/tyazhki-boyi-ta-psevdouspihi-rosiyan-shcho-1673089812.html
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:22
detroytred написав: juristkostya написав: detroytred написав:
Кому понятно?))
Мені ні.
Печально. Хотя, я должен был догадаться и сам....
Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:
juristkostya написав: antey1969 написав:
Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара
Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
вы даже не понимаете, что фраза "говорят, что..." означает, что у говорящего нет доступа к первоисточнику, и он опирается на чьи-то пересказы.
Отсюда и дальнейшая цепочка ваших рассуждений лишена смысла.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:40
juristkostya написав: detroytred написав:
Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:
juristkostya написав:
вы даже не понимаете, что фраза "говорят, что..." означает, что у говорящего нет доступа к первоисточнику, и он опирается на чьи-то пересказы.
Отсюда и дальнейшая цепочка ваших рассуждений лишена смысла.
Не мають сенсу оці Ваші намагання, як завжди, відвернути увагу демагогією.
Нічого дивного, що одні говорять про те, що хтось запостив, а третій в епоху інтернету сам не поліз шукати першоджерело (хоч не має бажання, хоч може не встановив впн). І тим паче під час війни не виклав посилання на вороже першоджерело сюди на форум.
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