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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3214321532163217
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:03

  Investor_K написав:Що очікувати від нового спікера нижньої палати?
Будут инспектировать поставки оружия в Украину, что может его притормозить. Хотя х\з. Посмотрим.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:09

  juristkostya написав:
  detroytred написав: Кому понятно?))
Мені ні.

Печально. Хотя, я должен был догадаться и сам....

Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:

  juristkostya написав:
  antey1969 написав:Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара

Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:14

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  antey1969 написав:Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара

Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
https://www.rbc.ua/ukr/news/tyazhki-boyi-ta-psevdouspihi-rosiyan-shcho-1673089812.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:22

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав: Кому понятно?))
Мені ні.

Печально. Хотя, я должен был догадаться и сам....

Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:

  juristkostya написав:
  antey1969 написав:Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара

Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
вы даже не понимаете, что фраза "говорят, что..." означает, что у говорящего нет доступа к первоисточнику, и он опирается на чьи-то пересказы.
Отсюда и дальнейшая цепочка ваших рассуждений лишена смысла.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:40

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:

  juristkostya написав:вы даже не понимаете, что фраза "говорят, что..." означает, что у говорящего нет доступа к первоисточнику, и он опирается на чьи-то пересказы.
Отсюда и дальнейшая цепочка ваших рассуждений лишена смысла.

Не мають сенсу оці Ваші намагання, як завжди, відвернути увагу демагогією.

Нічого дивного, що одні говорять про те, що хтось запостив, а третій в епоху інтернету сам не поліз шукати першоджерело (хоч не має бажання, хоч може не встановив впн). І тим паче під час війни не виклав посилання на вороже першоджерело сюди на форум.
detroytred
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  #<1 ... 3214321532163217
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