Hotab написав:

edvardd написав: но в начале декабря, в мою сторону работал 120й миномёт, время выход-вход 6-7 секунд, приходы были громкие - до километра скорость мины 300 м/с но в начале декабря, в мою сторону работал 120й миномёт, время выход-вход 6-7 секунд, приходы были громкие - до километра скорость мины 300 м/с

Могли бы вы привести свои рассчеты, что на что вы тут умножали??Меня так улыбает, когда публика свой детский опыт рассчетов "молния- гром , скорость звука 335 м/с" начинает переносить на ситуации, где они вспышку не видят.Я вам покажу сейчас методику, как оно должно считаться. Только учтите, что 300м/с - это скорость на вылете. Дальше мина тормозится. Кроме того, 300м/с - это скорость воздушная, а вот путевая (по поверхности земли) будет существенно меньше из-за угла наклона траектории ее полета (необходимо 300 умножить на косинус угла наклона траектории) . Потому итоговый результат не попадет в ТТХ миномета.Итак, Х - расстояние от места выстрела до наблюдателя (вас).335м/с скорость звука.300 м/с скорость полета мины (она меньше в среднем, но вы приводите эту цифру , ею и оперируем).Итак, время прилета звука выстрела к вам Х/335Время прилета мины к вам (точнее возле вас, не к вам, вы ведь живы ещё) Х/300.Задержка во времени вы насчитали 6 сек.Составляем уравнениеХ/300 - Х/335 = 6Надеюсь вы умеете приводить к общему знаменателю и решать такие уравнения.Х=17228 метров.Цифра превышает возможности миномета. Но ведь я вас предупреждал, что средняя скорость полета мины меньше, чем 300м/с.А у вас что вышло? Что и как вы считали?И давайте на будущее, имея слабую базу по физике, аккуратнее определять на слух Эскалибур, Хаймарс и прочие Байрактары.