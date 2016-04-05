Да куди там Вам)) Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:
juristkostya написав:
antey1969 написав:Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара
Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
вы даже не понимаете, что фраза "говорят, что..." означает, что у говорящего нет доступа к первоисточнику, и он опирается на чьи-то пересказы. Отсюда и дальнейшая цепочка ваших рассуждений лишена смысла.
detroytred написав:Да куди там Вам)) Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:
juristkostya написав:вы даже не понимаете, что фраза "говорят, что..." означает, что у говорящего нет доступа к первоисточнику, и он опирается на чьи-то пересказы. Отсюда и дальнейшая цепочка ваших рассуждений лишена смысла.
Не мають сенсу оці Ваші намагання, як завжди, відвернути увагу демагогією.
Нічого дивного, що одні говорять про те, що хтось запостив, а третій в епоху інтернету сам не поліз шукати першоджерело (хоч не має бажання, хоч може не встановив впн). І тим паче під час війни не виклав посилання на вороже першоджерело сюди на форум.
Турция ведет переговоры об отсрочке платежей за газ, в том числе и за уже поставленный. Кроме того, идут переговоры о скидках, причем турки довольно уверенно говорят о том, что они должны быть «не менее» 25 процентов. Напомню: перед сирийской войной речь шла о скидках в 10 процентов, и для Турции эти 10 процентов казались манной небесной. Теперь - «не менее 25».
Переговорная позиция Турции при этом предельно шикарная: турки прекрасно отдают себе отчет в отчаянном положении Газпрома, лишившегося европейского рынка и пытающегося хоть как-то остаться на нем, пускай и через посредничество Турции.
Турецкая схема предельно жесткая: Турция закупает у России газ со значительной скидкой и перепродает его в Европу. Но уже как свой (в общем-то, после оплаты он и становится турецкой собственностью).
Россия теряет на такой сделке сумму скидки, но теперь еще турки требуют кредитовать всю эту схему отсрочкой платежа не менее чем на год.
"Робимо все, щоб зберегти свої сили. Соледар не перебуває під контролем РФ. Тактика у них не змінилася – масовані атаки піхотою, яка наступає безперервно, крок за кроком у них виходили невеликі поступи", — сказав Череватий.
vitaliian написав: какая оркам проблема поцелить в ТЭЦ?
Вы имеете ввиду котельни или электростанции? Ну слава богу по котельням пока не били и думаю не будут. Их слишком много, они пытаются гадить глобально. Тем у кого тепло от ТЭЦ естественно печально. В Ладыжине, например, была полная Ж. Да и на атомных, когда разбили систему подачи ээ. Люди готовили на улице, ибо кроме электроплит там ничего не предусмотрено. А вот с котельнями намного все лучше. Я уже рассказывал про когенеративные установки, которые поставил один директор ТКЭ за долго до войны. Я живу в частном доме, таким как я надо будет думать. Правда в прежние обстрелы у меня ниже 18 градусов в доме температура не опускалась. В среднем 20-22. Слава богу предвидел все это задолго до обстрелов. Но все может быть гораздо хуже. Надо бы еще запас какой то прикупить. Большой зачет Азербайджану. Дали нам приличное кол-во трансформаторов, хотя рашисты из штанов выпрыгивали.
Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
edvardd написав:но в начале декабря, в мою сторону работал 120й миномёт, время выход-вход 6-7 секунд, приходы были громкие - до километра скорость мины 300 м/с
Могли бы вы привести свои рассчеты, что на что вы тут умножали??
Меня так улыбает, когда публика свой детский опыт рассчетов "молния- гром , скорость звука 335 м/с" начинает переносить на ситуации, где они вспышку не видят.
Я вам покажу сейчас методику, как оно должно считаться. Только учтите, что 300м/с - это скорость на вылете. Дальше мина тормозится. Кроме того, 300м/с - это скорость воздушная, а вот путевая (по поверхности земли) будет существенно меньше из-за угла наклона траектории ее полета (необходимо 300 умножить на косинус угла наклона траектории) . Потому итоговый результат не попадет в ТТХ миномета.
Итак, Х - расстояние от места выстрела до наблюдателя (вас). 335м/с скорость звука. 300 м/с скорость полета мины (она меньше в среднем, но вы приводите эту цифру , ею и оперируем). Итак, время прилета звука выстрела к вам Х/335 Время прилета мины к вам (точнее возле вас, не к вам, вы ведь живы ещё) Х/300.
Задержка во времени вы насчитали 6 сек.
Составляем уравнение Х/300 - Х/335 = 6
Надеюсь вы умеете приводить к общему знаменателю и решать такие уравнения. Х=17228 метров. Цифра превышает возможности миномета. Но ведь я вас предупреждал, что средняя скорость полета мины меньше, чем 300м/с.
А у вас что вышло? Что и как вы считали? И давайте на будущее, имея слабую базу по физике, аккуратнее определять на слух Эскалибур, Хаймарс и прочие Байрактары.
Не занимайтесь ...нонизмом. Вам, прямым текстом, уже как минимум три дня объясняют, ЧТО: На юге большие подвижки практически по всей линии. - А наши молчат.
Не глядя это видео: Даже Амеры издали "указ" о перспективновсти 6ТДФ. В Германии проводили "танковые учения" с пятью командами со своими танками - с нашей стороны были машины "Оплот". До стрельбы по всем параметрам наши были Лучшими. После стрельбы - последние. (прицел, инертность орудия,...)