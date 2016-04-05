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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3215321632173218>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:09

  juristkostya написав:
  detroytred написав: Кому понятно?))
Мені ні.

Печально. Хотя, я должен был догадаться и сам....

Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:

  juristkostya написав:
  antey1969 написав:Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара

Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:14

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  antey1969 написав:Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара

Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
https://www.rbc.ua/ukr/news/tyazhki-boyi-ta-psevdouspihi-rosiyan-shcho-1673089812.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:22

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав: Кому понятно?))
Мені ні.

Печально. Хотя, я должен был догадаться и сам....

Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:

  juristkostya написав:
  antey1969 написав:Говорят, что вагнер сегодня запостил фото из центра Соледара

Как-бы, в эпоху интернета утверждение "говорят, запостил" выглядит глуповато. Если запостил - даём ссылку без всяких там "говорят".
вы даже не понимаете, что фраза "говорят, что..." означает, что у говорящего нет доступа к первоисточнику, и он опирается на чьи-то пересказы.
Отсюда и дальнейшая цепочка ваших рассуждений лишена смысла.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:40

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Да куди там Вам))
Ви не стані самі здогадатися, чому колега не дає посилання на вагнера, і як "розумно" виглядає отака Ваша йому порада:

  juristkostya написав:вы даже не понимаете, что фраза "говорят, что..." означает, что у говорящего нет доступа к первоисточнику, и он опирается на чьи-то пересказы.
Отсюда и дальнейшая цепочка ваших рассуждений лишена смысла.

Не мають сенсу оці Ваші намагання, як завжди, відвернути увагу демагогією.

Нічого дивного, що одні говорять про те, що хтось запостив, а третій в епоху інтернету сам не поліз шукати першоджерело (хоч не має бажання, хоч може не встановив впн). І тим паче під час війни не виклав посилання на вороже першоджерело сюди на форум.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:49

Турция ведет переговоры об отсрочке платежей за газ, в том числе и за уже поставленный. Кроме того, идут переговоры о скидках, причем турки довольно уверенно говорят о том, что они должны быть «не менее» 25 процентов. Напомню: перед сирийской войной речь шла о скидках в 10 процентов, и для Турции эти 10 процентов казались манной небесной. Теперь - «не менее 25».

Переговорная позиция Турции при этом предельно шикарная: турки прекрасно отдают себе отчет в отчаянном положении Газпрома, лишившегося европейского рынка и пытающегося хоть как-то остаться на нем, пускай и через посредничество Турции.

Турецкая схема предельно жесткая: Турция закупает у России газ со значительной скидкой и перепродает его в Европу. Но уже как свой (в общем-то, после оплаты он и становится турецкой собственностью).

Россия теряет на такой сделке сумму скидки, но теперь еще турки требуют кредитовать всю эту схему отсрочкой платежа не менее чем на год.

Логика Турции здесь очевидна: а куда вы денетесь?
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6889
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Может вагнеровцы что-то где-то запостили
Но не стоит забывать, что фабрика троллей тоже пригожинская
И если тролли постоянно врут, то с чего верить вагнеровцам ...

Соледар не був захоплений РФ, тривають важкі бої, окупанти зазнають максимальних втрат — ЗСУ
"Робимо все, щоб зберегти свої сили. Соледар не перебуває під контролем РФ. Тактика у них не змінилася – масовані атаки піхотою, яка наступає безперервно, крок за кроком у них виходили невеликі поступи", — сказав Череватий.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 15:36

  otg написав:
  vitaliian написав: какая оркам проблема поцелить в ТЭЦ?
Вы имеете ввиду котельни или электростанции? Ну слава богу по котельням пока не били и думаю не будут. Их слишком много, они пытаются гадить глобально. Тем у кого тепло от ТЭЦ естественно печально. В Ладыжине, например, была полная Ж. Да и на атомных, когда разбили систему подачи ээ. Люди готовили на улице, ибо кроме электроплит там ничего не предусмотрено. А вот с котельнями намного все лучше. Я уже рассказывал про когенеративные установки, которые поставил один директор ТКЭ за долго до войны. Я живу в частном доме, таким как я надо будет думать. Правда в прежние обстрелы у меня ниже 18 градусов в доме температура не опускалась. В среднем 20-22. Слава богу предвидел все это задолго до обстрелов. Но все может быть гораздо хуже. Надо бы еще запас какой то прикупить. Большой зачет Азербайджану. Дали нам приличное кол-во трансформаторов, хотя рашисты из штанов выпрыгивали.

Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:05

  Hotab написав:
  edvardd написав:но в начале декабря, в мою сторону работал 120й миномёт, время выход-вход 6-7 секунд, приходы были громкие - до километра скорость мины 300 м/с

Могли бы вы привести свои рассчеты, что на что вы тут умножали??

Меня так улыбает, когда публика свой детский опыт рассчетов "молния- гром , скорость звука 335 м/с" начинает переносить на ситуации, где они вспышку не видят.


Я вам покажу сейчас методику, как оно должно считаться. Только учтите, что 300м/с - это скорость на вылете. Дальше мина тормозится. Кроме того, 300м/с - это скорость воздушная, а вот путевая (по поверхности земли) будет существенно меньше из-за угла наклона траектории ее полета (необходимо 300 умножить на косинус угла наклона траектории) . Потому итоговый результат не попадет в ТТХ миномета.

Итак, Х - расстояние от места выстрела до наблюдателя (вас).
335м/с скорость звука.
300 м/с скорость полета мины (она меньше в среднем, но вы приводите эту цифру , ею и оперируем).
Итак, время прилета звука выстрела к вам Х/335
Время прилета мины к вам (точнее возле вас, не к вам, вы ведь живы ещё) Х/300.

Задержка во времени вы насчитали 6 сек.

Составляем уравнение
Х/300 - Х/335 = 6

Надеюсь вы умеете приводить к общему знаменателю и решать такие уравнения.
Х=17228 метров.
Цифра превышает возможности миномета. Но ведь я вас предупреждал, что средняя скорость полета мины меньше, чем 300м/с.

А у вас что вышло? Что и как вы считали?
И давайте на будущее, имея слабую базу по физике, аккуратнее определять на слух Эскалибур, Хаймарс и прочие Байрактары.

Не занимайтесь ...нонизмом.
Вам, прямым текстом, уже как минимум три дня объясняют, ЧТО:
На юге большие подвижки практически по всей линии.
- А наши молчат. :shock:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:09

  prodigy написав:
какой Абрамс нужен ЗСУ?

Не глядя это видео:
Даже Амеры издали "указ" о перспективновсти 6ТДФ. :?:
В Германии проводили "танковые учения" с пятью командами со своими танками - с нашей стороны были машины "Оплот".
До стрельбы по всем параметрам наши были Лучшими.
После стрельбы - последние. :!:
(прицел, инертность орудия,...)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Не занимайтесь ...нонизмом


Вам, прямым текстом

Вам прямым текстом рассказать куда сходить?
У вас к цифрам есть претензии, или будете рассказывать дальше , кому что делать, а кому нет?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 07 січ, 2023 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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