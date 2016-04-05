Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:20
Hotab написав: Kudrjavuy написав:
Не занимайтесь ...нонизмом
Вам прямым текстом рассказать куда сходить?
У вас к цифрам есть претензии, или будете рассказывать дальше , кому что делать, а кому нет?
не каждому собеседнику можно безнаказанно предложить "умножить на синус угла возвышения"
)))))))
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:47
"Выносили все из квартир, ограбили весь город!" Житель Херсона рассказал о жизни при РФ
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:53
Много постов про "дають"...
prodigy написав:
Голова комітету з питань оборони фінського парламенту Антті Гяккінен заявив, що
Фінляндія також повинна надати Україні бойові танки Leopard 2
, але за умови, якщо на такий крок підуть й інші європейські держави.
И ни одного ... по сути:
https://patrioty.org.ua/blogs/ne-zarady ... 50461.html
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:57
Маньяк и убийца грустит, что ему не дают убивать так, как он хочет
Одиночество. Почему он боится собственного населения ?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 17:22
Навіщо росіянам Бахмут | Віталій Портников
Щоби грабувати родовища ...
І грабувати взагалі під всяку прогандонську лабуду, накшталт, "защіта русскоязічного насєлєнія"
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Додано: Суб 07 січ, 2023 17:33
Сегодня в праздник хотел посмотреть
что праздничное и ютуб подкинул это со 2й минуты: -хотел расширить полномочия АР Крым -куда расширить? -хотя бы до Х****ской области
prodigy
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Додано: Суб 07 січ, 2023 17:40
prodigy написав:
Сегодня в праздник хотел посмотреть
Можно глянуть
pesikot
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:01
serg1974 написав:
Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Ну как мин доп. источника э.энергии. С газом не думаю что будут проблемы. Но как выяснилось генератор не очень удобно и дорого. Плюс он ломается если долго его использовать. Сейчас стоит аккумуляторный источник энергии, но может быть света не будет достаточно долго. Надо подумать о резерве на этот случай. Без света можно конечно выжить, но если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:09
pesikot написав: prodigy написав:
Сегодня в праздник хотел посмотреть
Можно глянуть
это вчера смотрел,
как дошел до сцены в потемкиным и катькой2 сразу выключил-пропоганда 1961г
prodigy
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