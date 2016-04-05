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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 32163217321832193220>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:20

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Не занимайтесь ...нонизмом

Вам прямым текстом рассказать куда сходить?
У вас к цифрам есть претензии, или будете рассказывать дальше , кому что делать, а кому нет?
не каждому собеседнику можно безнаказанно предложить "умножить на синус угла возвышения" :-))))))))
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Выносили все из квартир, ограбили весь город!" Житель Херсона рассказал о жизни при РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:53

Много постов про "дають"... :wink:
  prodigy написав:Голова комітету з питань оборони фінського парламенту Антті Гяккінен заявив, що Фінляндія також повинна надати Україні бойові танки Leopard 2, але за умови, якщо на такий крок підуть й інші європейські держави.

И ни одного ... по сути:
https://patrioty.org.ua/blogs/ne-zarady ... 50461.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Маньяк и убийца грустит, что ему не дают убивать так, как он хочет
Зображення

Одиночество. Почему он боится собственного населения ?
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Навіщо росіянам Бахмут | Віталій Портников


Щоби грабувати родовища ...
І грабувати взагалі під всяку прогандонську лабуду, накшталт, "защіта русскоязічного насєлєнія"
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 17:33

Сегодня в праздник хотел посмотреть
что праздничное и ютуб подкинул это


со 2й минуты:

-хотел расширить полномочия АР Крым
-куда расширить?
-хотя бы до Х****ской области
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 17:40

  prodigy написав:Сегодня в праздник хотел посмотреть

Можно глянуть
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:01

  serg1974 написав:Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Ну как мин доп. источника э.энергии. С газом не думаю что будут проблемы. Но как выяснилось генератор не очень удобно и дорого. Плюс он ломается если долго его использовать. Сейчас стоит аккумуляторный источник энергии, но может быть света не будет достаточно долго. Надо подумать о резерве на этот случай. Без света можно конечно выжить, но если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
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  pesikot написав:
  prodigy написав:Сегодня в праздник хотел посмотреть

Можно глянуть


это вчера смотрел,
как дошел до сцены в потемкиным и катькой2 сразу выключил-пропоганда 1961г
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  serg1974 написав:Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек) с инвер-ом, аккум на 65..70АЧх2, термобочка на 200л, каминофен, 5..6кбм дубовых дровишек.
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