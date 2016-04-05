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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:17
prodigy написав:
это вчера смотрел,
как дошел до сцены в потемкиным и катькой2 сразу выключил-пропоганда 1961г
Є таке ...
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pesikot
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:21
otg написав:
если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
я так понимаю котел газовый? Выберите в качестве аварийного модель без циркуляционного насоса. Ему э.э. не нужна.
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vitaliian
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:22
otg написав: serg1974 написав:
Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Ну как мин доп. источника э.энергии. С газом не думаю что будут проблемы. Но как выяснилось генератор не очень удобно и дорого. Плюс он ломается если долго его использовать. Сейчас стоит аккумуляторный источник энергии, но может быть света не будет достаточно долго. Надо подумать о резерве на этот случай. Без света можно конечно выжить, но если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
Твердотопливный котел, но для тебя нужен генератор па-любому
И нефиговый запас бензуса
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pesikot
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:30
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:33
Amethyst написав: serg1974 написав:
Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек) с инвер-ом, аккум на 65..70АЧх2, термобочка на 200л, каминофен, 5..6кбм дубовых дровишек.
По этой теме целый форум:Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:36
Amethyst написав: serg1974 написав:
Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек)
Думаю зимой СЭС 1.5..2КВт ни об чем. (Не думаю, знаю)
5..6кбм дубовых дровишек.
Это др. дело, только к современным СО бесполезно. Твердотопливные котлы все равно требуют электроэнергии. Разве что в доме предусмотрели печку.
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otg
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:43
vitaliian написав: otg написав:
если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
я так понимаю котел газовый? Выберите в качестве аварийного модель без циркуляционного насоса. Ему э.э. не нужна.
Ну це в теорії. Щоб опалення працювало без циркуляційного насоса, потрібно щоб розведення було зроблено дводюймовими трубами з правильним нахилом по всьому контуру, інакше прийнятної циркуляції теплоносія не буде. А в сучасному житлі такого вже давно майже ніхто не робить.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:48
otg написав: Amethyst написав: serg1974 написав:
Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек)
Думаю зимой СЭС 1.5..2КВт ни об чем. (Не думаю, знаю)
5..6кбм дубовых дровишек.
Это др. дело, только к современным СО бесполезно. Твердотопливные котлы все равно требуют электроэнергии. Разве что в доме предусмотрели печку.
Твердотопливный + гравитационная система отопления
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:50
vitaliian написав: otg написав:
если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
я так понимаю котел газовый? Выберите в качестве аварийного модель без циркуляционного насоса. Ему э.э. не нужна.
А еще поставить чугунные советские батареи и трубу 50?
Вы далеки до всего этого.
Если б так можно было, давно бы стоял.
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otg
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:52
Amethyst написав: serg1974 написав:
Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек) с инвер-ом, аккум на 65..70АЧх2, термобочка на 200л, каминофен, 5..6кбм дубовых дровишек.
Буратіни собі ставлять таке.
Пересічні же обходяться автомобільними інверторами з кислотними акумуляторами.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 07 січ, 2023 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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