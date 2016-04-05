otg написав:

serg1974 написав: Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать. Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.

Ну как мин доп. источника э.энергии. С газом не думаю что будут проблемы. Но как выяснилось генератор не очень удобно и дорого. Плюс он ломается если долго его использовать. Сейчас стоит аккумуляторный источник энергии, но может быть света не будет достаточно долго. Надо подумать о резерве на этот случай. Без света можно конечно выжить, но если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.