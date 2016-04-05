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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3217321832193220>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:17

  prodigy написав:
это вчера смотрел,
как дошел до сцены в потемкиным и катькой2 сразу выключил-пропоганда 1961г

Є таке ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:21

  otg написав:если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
я так понимаю котел газовый? Выберите в качестве аварийного модель без циркуляционного насоса. Ему э.э. не нужна.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:22

  otg написав:
  serg1974 написав:Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Ну как мин доп. источника э.энергии. С газом не думаю что будут проблемы. Но как выяснилось генератор не очень удобно и дорого. Плюс он ломается если долго его использовать. Сейчас стоит аккумуляторный источник энергии, но может быть света не будет достаточно долго. Надо подумать о резерве на этот случай. Без света можно конечно выжить, но если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.

Твердотопливный котел, но для тебя нужен генератор па-любому
И нефиговый запас бензуса
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:30

  Успіх написав:ДумайТЕ!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.rbc.ua/ukr/travel/kilkist-v ... 97846.html
Или
https://www.dialog.ua/war/265594_1673036000
Конкретно:
https://t.me/Ukraine_365News
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:33

  Amethyst написав:
  serg1974 написав:Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек) с инвер-ом, аккум на 65..70АЧх2, термобочка на 200л, каминофен, 5..6кбм дубовых дровишек.

По этой теме целый форум:
Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:36

  Amethyst написав:
  serg1974 написав:Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек)
Думаю зимой СЭС 1.5..2КВт ни об чем. (Не думаю, знаю) :)
5..6кбм дубовых дровишек.
Это др. дело, только к современным СО бесполезно. Твердотопливные котлы все равно требуют электроэнергии. Разве что в доме предусмотрели печку.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:43

  vitaliian написав:
  otg написав:если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
я так понимаю котел газовый? Выберите в качестве аварийного модель без циркуляционного насоса. Ему э.э. не нужна.


Ну це в теорії. Щоб опалення працювало без циркуляційного насоса, потрібно щоб розведення було зроблено дводюймовими трубами з правильним нахилом по всьому контуру, інакше прийнятної циркуляції теплоносія не буде. А в сучасному житлі такого вже давно майже ніхто не робить.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:48

  otg написав:
  Amethyst написав:
  serg1974 написав:Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек)
Думаю зимой СЭС 1.5..2КВт ни об чем. (Не думаю, знаю) :)
5..6кбм дубовых дровишек.
Это др. дело, только к современным СО бесполезно. Твердотопливные котлы все равно требуют электроэнергии. Разве что в доме предусмотрели печку.

Твердотопливный + гравитационная система отопления
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:50

  vitaliian написав:
  otg написав:если котел остановится будет холодно при морозах. Ну это я так для себя миркую.
я так понимаю котел газовый? Выберите в качестве аварийного модель без циркуляционного насоса. Ему э.э. не нужна.
А еще поставить чугунные советские батареи и трубу 50? :) Вы далеки до всего этого. :) Если б так можно было, давно бы стоял.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:52

  Amethyst написав:
  serg1974 написав:Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек) с инвер-ом, аккум на 65..70АЧх2, термобочка на 200л, каминофен, 5..6кбм дубовых дровишек.

Буратіни собі ставлять таке.

Пересічні же обходяться автомобільними інверторами з кислотними акумуляторами.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 07 січ, 2023 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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