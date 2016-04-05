Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:55
otg написав:
Вы далеки до всего этого.
настолько далек, что сам себе такой котел и такие батареи поставил. Двухконтурный иммергаз буду использовать после войны. В который раз убеждаюсь что с вами не о чем разговаривать, вы свои фантазии беспардонно приклеиваете ко всему и вся.
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vitaliian
в Суб 07 січ, 2023 19:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:00
vitaliian написав: otg написав:
Вы далеки до всего этого.
настолько далек, что сам себе такой котел и такие батареи поставил. Двухконтурный иммергаз буду использовать после войны.
Нравитцо наблюдать жабо-гадюкинг
PS. Кстати, мог бы помочь свои опытом этим двоим, но зачем ?
Они же умные, шо капец
pesikot
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:46
https://twitter.com/PivdenInform/status ... 7300283393
Південь Інформ 🇺🇦
@PivdenInform Воїни ЗСУ вдячні дружньому китайському народу, а також лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за неоціненну допомогу Україні під час війни з російськими окупантами! Слава Україні! 🇺🇦🤝🇨🇳 Дякуємо Китаю!
само видео:
https://twitter.com/i/status/1611668297300283393
Kudrjavuy
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