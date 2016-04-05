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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3217321832193220
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:55

  otg написав:Вы далеки до всего этого.
настолько далек, что сам себе такой котел и такие батареи поставил. Двухконтурный иммергаз буду использовать после войны. В который раз убеждаюсь что с вами не о чем разговаривать, вы свои фантазии беспардонно приклеиваете ко всему и вся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 січ, 2023 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:00

  vitaliian написав:
  otg написав:Вы далеки до всего этого.
настолько далек, что сам себе такой котел и такие батареи поставил. Двухконтурный иммергаз буду использовать после войны.

Нравитцо наблюдать жабо-гадюкинг :)

PS. Кстати, мог бы помочь свои опытом этим двоим, но зачем ? :)
Они же умные, шо капец
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:46

https://twitter.com/PivdenInform/status ... 7300283393
Південь Інформ 🇺🇦
@PivdenInform
Воїни ЗСУ вдячні дружньому китайському народу, а також лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за неоціненну допомогу Україні під час війни з російськими окупантами!

Слава Україні! 🇺🇦🤝🇨🇳 Дякуємо Китаю!

само видео:
https://twitter.com/i/status/1611668297300283393
Kudrjavuy
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