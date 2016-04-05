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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3218321932203221>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:55

  otg написав:Вы далеки до всего этого.
настолько далек, что сам себе такой котел и такие батареи поставил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 січ, 2023 19:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:00

  vitaliian написав:
  otg написав:Вы далеки до всего этого.
настолько далек, что сам себе такой котел и такие батареи поставил. Двухконтурный иммергаз буду использовать после войны.

Нравитцо наблюдать жабо-гадюкинг :)

PS. Кстати, мог бы помочь свои опытом этим двоим, но зачем ? :)
Они же умные, шо капец
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:46

https://twitter.com/PivdenInform/status ... 7300283393
Південь Інформ 🇺🇦
@PivdenInform
Воїни ЗСУ вдячні дружньому китайському народу, а також лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за неоціненну допомогу Україні під час війни з російськими окупантами!

Слава Україні! 🇺🇦🤝🇨🇳 Дякуємо Китаю!

само видео:
https://twitter.com/i/status/1611668297300283393
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.youtube.com/watch?v=PSu4CGud8 ... e=youtu.be
Востаннє редагувалось GALeon в Суб 07 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://glavred.info/article/voyna-tak- ... 39054.html
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:15

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что местные партизаны подорвали железнодорожные пути, которые оккупанты использовали для переброски техники и боеприпасов на фронт.
https://t.me/yigal_levin/38473
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:17

  Kudrjavuy написав:https://twitter.com/PivdenInform/status/1611668297300283393
Південь Інформ 🇺🇦
@PivdenInform
Воїни ЗСУ вдячні дружньому китайському народу, а також лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за неоціненну допомогу Україні під час війни з російськими окупантами!

Слава Україні! 🇺🇦🤝🇨🇳 Дякуємо Китаю!

само видео:
https://twitter.com/i/status/1611668297300283393

Китай нічо не давав офіційно. Чи це гумор?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:27

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:https://twitter.com/PivdenInform/status/1611668297300283393
Південь Інформ 🇺🇦
@PivdenInform
Воїни ЗСУ вдячні дружньому китайському народу, а також лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за неоціненну допомогу Україні під час війни з російськими окупантами!

Слава Україні! 🇺🇦🤝🇨🇳 Дякуємо Китаю!

само видео:
https://twitter.com/i/status/1611668297300283393

Китай нічо не давав офіційно. Чи це гумор?

:mrgreen:
Первоисточник, с видео, Вы видели?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:34

  Amethyst написав:
  serg1974 написав:Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек) с инвер-ом, аккум на 65..70АЧх2, термобочка на 200л, каминофен, 5..6кбм дубовых дровишек.


А если домик на 420 квм? Чисто из интереса интересуюсь советом)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:40

Перед Новым Годом 31го сбили нашего МИГ-29.
Пишут пилот жив.
Зображення
Об этом сообщает ТГ-канал Військовий Літописець
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 07 січ, 2023 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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